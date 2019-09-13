В Хабаровском крае усилили защиту от вируса африканской чумы свиней

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края обсудили усиление мер по предотвращению заноса вируса африканской чумы свиней на территорию региона. По итогам совещания принято решение – продолжить информирование предпринимателей о необходимости приема, переработки, реализации мясной продукции только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Владельцам крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств будут направлены памятки о диагностике африканской чумы свиней и мерах по предотвращению заноса заболевания.

Особое внимание следует уделить проверкам придорожных кафе и магазинов – важно не только наличие ветеринарных документов, но и безопасный способ утилизация отходов.

По словам представителей краевого управления Россельхознадзора, в регионе организована работа ветеринарно-полицейского поста, где усилен контроль за ввозом на территорию края свиней, свинины, всех видов свиноводческой продукции, кормов и кормовых добавок. Пост расположен на автомобильной дороге "Уссури" Хабаровск-Владивосток на границе с Приморским краем.

Как сообщается а сайте ведомства, туристическим компаниям края рекомендовано проинформировать туристов, пересекающих российско-китайскую границу, о запрете ввоза свинины и мясной продукции.