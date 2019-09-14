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В Хабаровском крае открыли четырехполосный участок федеральной трассы «Уссури»
Завершилась реконструкция 24-километрового участка (км 12 – км 36) федеральной трассы А-370 «Уссури». Скоростная автодорога категории IБ с асфальтобетонным покрытием проходит по новому направлению – в обход села Сосновка, а также поселков Корфовский, Чирки, 24 км и дачных массивов.
В рамках реконструкции на объекте, включенном в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, построены два моста через реки Красная речка и Малые Чирки, три полностью освещенные транспортные развязки, в состав которых входят три путепровода, еще один путепровод проходит над Транссибирской железнодорожной магистралью. По информации пресс-службы правительства региона, для беспрепятственной миграции животных – участок частично проходит по Большехехцирскому заповеднику – на объекте построены 7 металлических гофрированных арочных конструкций.
По словам директора ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергея Петраева, Федеральное дорожное агентство уделяет пристальное внимание приведению автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в нормативное состояние. За несколько лет в Хабаровском крае были построены обходы Лермонтовки и Бикина, в Приморье – обходы Михайловки и Уссурийска. Это было сделано, чтобы разгрузить участки, проходящие через населенные пункты.
Отметим, также в 2019 году на федеральной автомобильной дороге А-370 «Уссури» в Хабаровском крае после ремонта в эксплуатацию будет введено 19 км. Завершатся начатые в прошлом строительном сезоне работы на 7-километровом участке с 43 по 50 км в с. Владимировка. Кроме того, в целях продления срока службы покрытия на 67 километрах трассы запланировано устройство слоев износа и поверхностной обработки.
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