В Хабаровском крае открыли четырехполосный участок федеральной трассы «Уссури»

Завершилась реконструкция 24-километрового участка (км 12 – км 36) федеральной трассы А-370 «Уссури». Скоростная автодорога категории IБ с асфальтобетонным покрытием проходит по новому направлению – в обход села Сосновка, а также поселков Корфовский, Чирки, 24 км и дачных массивов.

В рамках реконструкции на объекте, включенном в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, построены два моста через реки Красная речка и Малые Чирки, три полностью освещенные транспортные развязки, в состав которых входят три путепровода, еще один путепровод проходит над Транссибирской железнодорожной магистралью. По информации пресс-службы правительства региона, для беспрепятственной миграции животных – участок частично проходит по Большехехцирскому заповеднику – на объекте построены 7 металлических гофрированных арочных конструкций.

- Мы присутствуем на историческом событии: в Хабаровском крае впервые за всю историю существования появилась дорога I категории. Главное не останавливаться на достигнутом. У нас есть план эту дорогу продлить до Переяславки, соединить ее с дорогой «Обход Хабаровска». Мы показали, что можем делать дороги высочайшего уровня, мирового стандарта, несмотря на климатические условия. Для меня это важный сигнал, что мы будем развиваться. Наша главная задача, чтобы людям здесь становилось комфортнее, без дорог это сделать невозможно,- отметил глава региона Сергей Фургал.

По словам директора ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергея Петраева, Федеральное дорожное агентство уделяет пристальное внимание приведению автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в нормативное состояние. За несколько лет в Хабаровском крае были построены обходы Лермонтовки и Бикина, в Приморье – обходы Михайловки и Уссурийска. Это было сделано, чтобы разгрузить участки, проходящие через населенные пункты.

- Участок трассы «Уссури» с 12 по 36 километр также пролегает в обход населенных пунктов. Новая дорога с 4 полосами движения отвечает всем нормам экологической и транспортной безопасности, встречные потоки разделены барьерным ограждением, – добавил он.

Отметим, также в 2019 году на федеральной автомобильной дороге А-370 «Уссури» в Хабаровском крае после ремонта в эксплуатацию будет введено 19 км. Завершатся начатые в прошлом строительном сезоне работы на 7-километровом участке с 43 по 50 км в с. Владимировка. Кроме того, в целях продления срока службы покрытия на 67 километрах трассы запланировано устройство слоев износа и поверхностной обработки.