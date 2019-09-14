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Хабаровскому краю угрожает вирус африканской чумы свиней
На территории Хабаровского края усилены меры безопасности из-за риска занесения вируса африканской чумы свиней. Новые очаги продолжают выявляться в соседних регионах – Амурской области и Приморском крае. Кроме того, 12 сентября стало известно о том, что инфекция попала в Еврейскую автономную область. Первый очаг выявлен в селе Дежнево ЕАО.
На территории подворья, где выявлено заболевание, установлен карантин. Радиус зоны отчуждения 5 км. На въездах в Дежнево и соседнее село Квашинино установлены ветеринарные посты.
Как сообщает пресс-служба правительства края, в регионе также следят за миграцией диких кабанов, которые являются переносчиками инфекции с соседних территорий, в том числе из КНР. Специалистам охотугодий раздали специальные памятки. В случае обнаружения трупов животных им предписано оперативно информировать ветеринаров об угрозе.
Кроме того, выставлены дополнительны ветеринарно-санитарные посты вдоль федеральных автотрасс «Хабаровск-Владивосток» и «Чита – Хабаровск». Так, в Бикинском районе в течение нескольких недель проверяют документы на ввозимую свинину, корма и кормовые добавки. Аналогичный пост выставлен в Уссурийском районе Приморья и на въезде в Хабаровск у Амурского моста. Кроме того, организована проверка придорожных кафе, предприятий торговли, ярмарок. Специалисты также проверяют сопроводительные документы на мясную продукцию. Ветеринары взяли под контроль места убоя. Мясо исследуют на наличие вируса.
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