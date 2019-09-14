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В 32-х школах Хабаровского края нужно построить стационарные туалетные комнаты
В Хабаровском крае продолжают оснащать общеобразовательные организации системами водоснабжения и канализации, а также теплыми туалетами. В этом году на эти цели из краевого бюджета выделено более 18 млн рублей. Средства будут распределены между школами Амурского и Верхнебуреинского районов.
По информации регионального минобрнауки, на сегодняшний день работы по проведению систем водоснабжения и канализации проводятся в рамках программы «Развитие образования в Хабаровском крае». На эти цели предусмотрены субсидии муниципальным районам.
Он также добавил, что в прошлом году субсидия в размере 18,5 млн рублей была распределена между семью общеобразовательными организациями. Работы выполнены в полном объеме.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в прошлом году в рамках поручений председателя правительства РФ в сельских поселениях школы были оборудованы теплыми санитарными узлами. В некоторых случаях это были временные решения, в том числе биотуалеты. Из краевого бюджета тогда было выделено 57,5 млн рублей.
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