В 32-х школах Хабаровского края нужно построить стационарные туалетные комнаты

В Хабаровском крае продолжают оснащать общеобразовательные организации системами водоснабжения и канализации, а также теплыми туалетами. В этом году на эти цели из краевого бюджета выделено более 18 млн рублей. Средства будут распределены между школами Амурского и Верхнебуреинского районов.

По информации регионального минобрнауки, на сегодняшний день работы по проведению систем водоснабжения и канализации проводятся в рамках программы «Развитие образования в Хабаровском крае». На эти цели предусмотрены субсидии муниципальным районам.

- До конца года системы водоснабжения и канализации будут устроены в общеобразовательных учреждениях села Болонь и поселка Санболи Амурского района. Муниципалитеты получат 15,3 млн рублей. Еще около 3 млн будут направлены на прокладку инженерных сетей в школе № 16 села Аланап Верхнебуреинского района, - сообщил начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования министерства образования и науки края Виталий Бруцкий.

Он также добавил, что в прошлом году субсидия в размере 18,5 млн рублей была распределена между семью общеобразовательными организациями. Работы выполнены в полном объеме.

- Потребность в оснащении водоснабжением и канализацией, а также устройстве стационарных туалетных комнат на замену временным решениям остается еще в 32 школах края. На эти цели необходимо не меньше 167 млн рублей. Главами районов края по каждому объекту утверждены дорожные карты, назначены ответственные должностные лица. Плановая работа по созданию для обучающихся комфортных условий в школах края будет продолжена, - заключил Виталий Бруцкий.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в прошлом году в рамках поручений председателя правительства РФ в сельских поселениях школы были оборудованы теплыми санитарными узлами. В некоторых случаях это были временные решения, в том числе биотуалеты. Из краевого бюджета тогда было выделено 57,5 млн рублей.