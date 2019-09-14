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В Хабаровске ограничили движение по улице Калинина
С 13 сентября энергетики занялись ликвидацией аварии на магистральных сетях, которые пролегают под дорогой. Замена труб будет проходить открытым способом в районе дома №8 по улице Калинина. Во время ремонта подрядчики оставят одну полосу для проезда автомобилей.
«Устранение аварии проходит в штатном режиме. К утру воскресенья, 15 сентября, мы планируем завершить работы и открыть дорогу для движения. В этом году ремонтная кампания непростая: из-за погодных условий приходилось непрерывно откачивать воду из траншей, и только потом приступать к укладке труб. Сегодня готовность в металле всех ремонтируемых участков более 90%. К 25-26 сентября магистральные трубопроводы поставим на циркуляцию и будем ждать начала отопительного периода», - рассказал директор филиала АО «ДГК» «Хабаровская теплосетевая компания» Сергей Нехороших.
Всего этим летом энергетики отремонтировали свыше 10 километров магистральных сетей. Ремонтная кампания обошлась предприятию более чем в 500 миллионов рублей.
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