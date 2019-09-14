Хабаровчан приглашают на «Дальневосточный форпост»

Он стартует сегодня, 14 сентября, в 12.00 и закончится в 20.00 часов зажигательным фаер-шоу. На летном поле школы ДОСААФ разместятся сразу несколько исторических эпох: «Средневековье», «Гражданская война на Дальнем Востоке», «Великая Отечественная война» и «Война в Афганистане».

Сразу после торжественного открытия начнут работу мастер-классы и интерактивные площадки. Жители и гости города смогут овладеть навыками скатывания шинели, штыкового боя, стрельбы из «оружия Победы», а в средневековой кузнице - изготовления сувениров. В течение всего дня будут выступать творческие коллективы, фолк-группы. На фестивале исторической реконструкции «Дальневосточный форпост» состоятся рыцарские турниры, реконструкция боёв Гражданской и Великой Отечественной войн.

Организаторам фестиваля – Центру патриотического воспитания и городскому управлению по делам молодежи - оказали помощь Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова, Хабаровское региональное отделение ДОСААФ России, военно-патриотические клубы «Амурский рубеж» и «Уссурийский фронт».