В Хабаровске прошел парад студенчества

В Хабаровске состоялся парад студенчества. Более 5000 учащихся из 23 учебных заведений города прошли от площади им. Ленина до Комсомольской площади. Там прошел праздничный концерт и посвящение в студенты.

Парад российского студенчества проводится с 2002 года и объединяет более 30 городов Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровском крае мероприятие состоялось в четвертый раз.

- Хабаровский край - это край молодежи и студентов. Наш регион относится к одному из крупных научно-образовательных центров страны. Здесь можно получить практически любую профессию, подготовку специалистов ведут 46 образовательных учреждений. Региону нужны современные, творческие и амбициозные молодые люди. Желаю, чтобы наступивший учебный год подарил вам много новых ярких событий и впечатлений. Пусть он будет богат на смелые проекты и интересные встречи, - сказал заместитель председателя Правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Студенческое сообщество в крае насчитывает более 78 тысяч человек. 6500 из них в этом году стали первокурсниками вузов. Еще около 8000 зачислены в техникумы и колледжи региона.

Фото: Вячеслав Реутов, https://khabkrai.ru