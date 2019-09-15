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В Хабаровске прошел парад студенчества
В Хабаровске состоялся парад студенчества. Более 5000 учащихся из 23 учебных заведений города прошли от площади им. Ленина до Комсомольской площади. Там прошел праздничный концерт и посвящение в студенты.
Парад российского студенчества проводится с 2002 года и объединяет более 30 городов Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Хабаровском крае мероприятие состоялось в четвертый раз.
Студенческое сообщество в крае насчитывает более 78 тысяч человек. 6500 из них в этом году стали первокурсниками вузов. Еще около 8000 зачислены в техникумы и колледжи региона.
Фото: Вячеслав Реутов, https://khabkrai.ru
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