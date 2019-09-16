В районе имени Лазо спасатели ищут пропавшего рыбака

На реке Хор между поселком Кутузовка и поселком 3-1 Сплавной Участок муниципального района им.Лазо пропал мужчина 1981 года рождения. По предварительным данным, он уехал на рыбалку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 14 сентября на место поисков выехала группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе: 2 человека и 2 единицы техники, в том числе 1 плавсредство. Поиски результатов пока не дали и будут продолжены.