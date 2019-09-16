Волонтёры-медики отправятся в районы Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к Всероссийской акции «Добро в село». Ее цель – оказать медицинскую помощь жителям малонаселенных и отдаленных пунктов. Свою работу группа волонтеров-медиков вместе с бригадой врачей начинает на этой неделе. Добровольцы отправились в село Мирное Хабаровского района.

Как сообщили в комитете по моложёной политике края, в рамках акции местные жители получат консультации специалистов, навыки по оказанию первой медицинской помощи и выявлению ситуаций, угрожающих жизни. В сопровождении медицинского работника активисты проведут экспресс-обследование населения, во время которого измерят, вес, давление, пульс, проверят функции дыхания, уровень глюкозы в крови, расскажут о профилактике заболеваний. Также волонтеры помогут в заполнении медицинских карт пациентов. Для школьников добровольцы проведут занятие по оказанию первой помощи и организуют медицинский квест.

Следующим населённым пунктом станет село Восточное. Сюда волонтеры-медики приедут 28 сентября. Всего в рамках акции Хабаровское региональное отделение общественного движения «Волонтёры-медики» организует работу в 54 фельдшерско-акушерских пунктах в Амурском, Ванинском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Николаевском, Вяземском, Верхнебуреинском, Хабаровском, Охотском, Нанайском, Бикинском, Солнечном районе и им. Лазо районах. Всероссийская акция завершится 31 октября.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, движение «Волонтеры-медики» существует в России с 2013 года. Региональное отделение в Хабаровском крае было создано в 2017 году, сегодня местное движение насчитывает свыше 1500 добровольцев в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Охотске. Ежегодно региональным отделением реализуется более 100 мероприятий. Активисты оказывают помощью медперсоналу в лечебно-профилактических учреждениях, занимаются профориентацией школьников, пропагандой здорового образа жизни и профилактикой заболеваний. В акции «Добро в село» примут участие 150 добровольцев.