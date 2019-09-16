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Дополнительные 13 млн рублей выделили Комсомольску-на-Амуре на борьбу с паводком
В Комсомольске-на-Амуре идут работы по защите жилых микрорайонов от подтоплений. Несмотря на то, что уровень реки у города третьи сутки стабильно снижается, грунтовые воды продолжают прибывать. Губернатор края Сергей Фургал подписал распоряжение о дополнительном выделении городской администрации 13 млн рублей на борьбу с паводком. Первая сумма в размере 15 млн рублей была перечислена еще в конце августа. Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства помогут окончательно ликвидировать последствия стихии.
На утро понедельника в Комсомольске-на-Амуре подтопленными остаются 440 домов, свыше 2 тысяч приусадебных участков. Вода зашла в поселки Парковый, Малая Хапсоль, Хорпинский, а также в микрорайоны Менделеева, Победы, Мылки и Силинский.
С этой недели в городе наступает второй этап ликвидации последствий наводнения. После того, как вода отступит, властям предстоит провести дезинфекцию и дератизацию территорий и зданий. Правительство края готовит обращение для привлечения к этой работе специалистов минобороны РФ. Также местные власти приступят к подсчету ущерба.
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре за прошедшие сутки опустился еще на 5 см. Вода на 8.00 установилась на отметке 811 см.
Фото: Вячеслав Реутов, https://khabkrai.ru
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