Дополнительные 13 млн рублей выделили Комсомольску-на-Амуре на борьбу с паводком

В Комсомольске-на-Амуре идут работы по защите жилых микрорайонов от подтоплений. Несмотря на то, что уровень реки у города третьи сутки стабильно снижается, грунтовые воды продолжают прибывать. Губернатор края Сергей Фургал подписал распоряжение о дополнительном выделении городской администрации 13 млн рублей на борьбу с паводком. Первая сумма в размере 15 млн рублей была перечислена еще в конце августа. Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства помогут окончательно ликвидировать последствия стихии.

На утро понедельника в Комсомольске-на-Амуре подтопленными остаются 440 домов, свыше 2 тысяч приусадебных участков. Вода зашла в поселки Парковый, Малая Хапсоль, Хорпинский, а также в микрорайоны Менделеева, Победы, Мылки и Силинский.

- В настоящее время отсыпка дамб завершена, все они доведены до высоты уровня в 9 метров. Сейчас основная задача – откачка воды с улиц. Пока пешеходные зоны мы вынуждены прокладывать мешками с песком. В городе установлено более 40 насосов, переброшенных к нам из разных районов края. Вся техника работает в круглосуточном режиме, - уточнили в мэрии.

С этой недели в городе наступает второй этап ликвидации последствий наводнения. После того, как вода отступит, властям предстоит провести дезинфекцию и дератизацию территорий и зданий. Правительство края готовит обращение для привлечения к этой работе специалистов минобороны РФ. Также местные власти приступят к подсчету ущерба.

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре за прошедшие сутки опустился еще на 5 см. Вода на 8.00 установилась на отметке 811 см.





Фото: Вячеслав Реутов, https://khabkrai.ru