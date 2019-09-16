Хабаровчанам бесплатно расскажут о ведении бизнеса в Японии

В Хабаровске состоится семинар 7 и 8 октября на тему «Дальний Восток России и Япония — возможности для бизнеса». Бесплатный курс лекций организует Генеральное консульство Японии в Хабаровске совместно с Японским центром.

Лектором семинара выступает господин Маэда Тосидзи — генеральный директор АО Business Coordination Japan, приглашенный профессор ДВФУ и управляющий рестораном русской кухни «Печка», который имеет богатый опыт работы в области внешней торговли между Японией и Россией.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 3 октября в Японском центре по адресу: ул. Московская, 7, 3-й этаж.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефонам: 22-74-60, 22-72-04, 22-76-32.