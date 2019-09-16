Госдолг Хабаровского края может усложнить утверждение бюджета на 2020 год

18 сентября избранные депутаты Законодательной думы края приглашены на общее собрание. Помимо получения из рук председателя региональной избирательной комиссии Геннадия Накушнова документов, подтверждающих избрание, фаворитам электората предстоит определить оргкомитет по проведению первого заседания думы седьмого созыва и назначить его дату.

Вскоре после торжественных и организационных моментов народным избранникам предстоит перейти к рассмотрению законопроектов, самым важным из которых станет проект закона о бюджете Хабаровского края на 2020 год.

Напомним, что предварительно общий объем доходов краевого бюджета на 2020 год планировался в сумме 88 670 190,90 тыс. рублей (закон Хабаровского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.» от 5 декабря 2018 г. № 387). Из них налоговые и неналоговые доходы - 75 107 685,00 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 13 562 505,90 тыс. рублей (из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 13 560 113,90 тыс. рублей). Прогнозируемый дефицит краевого бюджета на 2020 год - 6 976 889,78 тыс. рублей.

При этом планируемый объем доходной части региональной казны на следующий год - на 7 млрд. рублей меньше, чем в этом году.

Также депутатам придется учесть рекомендации руководителя Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю Павла Литвинюка по результатам плановой проверки выполнения условий дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта РФ, заключенных в 2017-2018 гг. В перечне - десяток нарушений. Исправлять их - краевому минфину, а вот учитывать при утверждении бюджета необходимость строгого соблюдения соглашений по федеральному кредитованию - уже вновь избранным депутатам.

Уточним, что к моменту смены губернаторов в прошлом году госдолг Хабаровского края составлял 49 635 969,27 рублей. К 1 февраля 2019 года госдолг вновь вырос до рекордных 54 919 058,27 рублей. По состоянию на 1 августа нынешнего года он составляет 52 089 058,27, на 2,5 млрд рублей превышая самый высокий показатель «шпортовского» периода.





Евгений Мезенцев