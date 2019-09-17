Международное речное сообщение Хабаровск - Фуюань возобновлено

Международное речное сообщение из Хабаровска в Фуюань возобновилось сегодня, 17 сентября. Такое решение было принято по итогам координационного совета.

- Привокзальная площадь в Фуюане очистилась от воды. Китайская сторона готова принимать пассажиров. Со вторника выйдут в рейс 9 судов: 5 «Лунтанов» и 4 «Полесья». Пункт пропуска в Хабаровске начнет работать в 8.00. Планируется, что международное речное сообщение продлится до конца октября, - сообщили в АО «Хабаровскводтранс».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, навигация была временно прекращена 10 августа из-за паводка. За день до этого домой из Фуюаня вернулись 27 российских туристов. Из Хабаровска в Фуюань отправились 126 жителей Китая.

На сегодняшний день уровень воды у Хабаровска составляет 550 см.