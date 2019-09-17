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Международное речное сообщение Хабаровск - Фуюань возобновлено
Международное речное сообщение из Хабаровска в Фуюань возобновилось сегодня, 17 сентября. Такое решение было принято по итогам координационного совета.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, навигация была временно прекращена 10 августа из-за паводка. За день до этого домой из Фуюаня вернулись 27 российских туристов. Из Хабаровска в Фуюань отправились 126 жителей Китая.
На сегодняшний день уровень воды у Хабаровска составляет 550 см.
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