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Имущественные налоги необходимо оплатить до 2 декабря
В УФНС России по Хабаровскому краю завершилась работа по расчету транспортного, земельного, а также налога на имущество физических лиц. Сводные уведомления направлены жителям региона, имеющим в собственности объекты недвижимости и транспортные средства. Согласно законодательству, налоги должны быть оплачены гражданами не позднее 2 декабря 2019 года.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на официальном сайте ведомства можно найти актуальную информацию о ставках и льготах по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам.
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