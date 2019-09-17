Имущественные налоги необходимо оплатить до 2 декабря

В УФНС России по Хабаровскому краю завершилась работа по расчету транспортного, земельного, а также налога на имущество физических лиц. Сводные уведомления направлены жителям региона, имеющим в собственности объекты недвижимости и транспортные средства. Согласно законодательству, налоги должны быть оплачены гражданами не позднее 2 декабря 2019 года.

- Имущественные налоги играют большую роль в наполнении регионального и местных бюджетов, а их своевременная оплата влияет на повышение уровня жизни населения. Рассчитаться можно через банкоматы и терминалы, в отделениях ФГУП «Почта России», а также с помощью онлайн сервисов, через портал «Госуслуги» или «Личный кабинет налогоплательщика», - отметили в краевом управлении налоговой службы.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на официальном сайте ведомства можно найти актуальную информацию о ставках и льготах по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам.