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«Полянка» запущена в промышленную эксплуатацию
Компания «НГК Ресурс», реализующая в ТОР «Николаевск» проект по золотодобыче, ввела в промышленную эксплуатацию месторождение «Полянка». Производственный процесс будут обеспечивать 600 человек. На ГОКе планируют выпускать до 1,5 тонн золота в год.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего за период реализации первого этапа проекта, который продлится до 2025 года, инвестор намерен добыть порядка 7,7 тонн золота и 12,2 тонны серебра. Пока запасы золота на «Полянке» оцениваются в 35,8 тонн. Государственной комиссией утверждены объемы в 15,2 тонны золота. Но ресурсная оценка всей лицензионной площади участка - около 100 тонн. Сейчас ведется доразведка месторождения.
Напомним, что строительство необходимой для добычи инфраструктуры на месторождении «Полянка» началось весной 2018 года. Золоторудное месторождение расположено на правом берегу реки Амур в 80 км западнее Николаевска-на-Амуре. В инфраструктуру производственного комплекса компания «НГК Ресурс» вложила 3,5 млрд рублей.
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