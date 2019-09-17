«Полянка» запущена в промышленную эксплуатацию

Компания «НГК Ресурс», реализующая в ТОР «Николаевск» проект по золотодобыче, ввела в промышленную эксплуатацию месторождение «Полянка». Производственный процесс будут обеспечивать 600 человек. На ГОКе планируют выпускать до 1,5 тонн золота в год.

- Начиная с весны на комбинате шли пуско-наладочные работы. В это время был добыт первый слиток, а всего к осени в тестовом режиме удалось произвести 330 кг драгоценного металла. Сейчас производство существенно возрастет. По проекту комбинат будет ежегодно перерабатывать до 1,5 млн тонн золотосодержащей руды, - сообщили в министерстве природных ресурсов края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего за период реализации первого этапа проекта, который продлится до 2025 года, инвестор намерен добыть порядка 7,7 тонн золота и 12,2 тонны серебра. Пока запасы золота на «Полянке» оцениваются в 35,8 тонн. Государственной комиссией утверждены объемы в 15,2 тонны золота. Но ресурсная оценка всей лицензионной площади участка - около 100 тонн. Сейчас ведется доразведка месторождения.

- Золото из руды на «Полянке» извлекают с помощью технологии кучного выщелачивания. Измельченную руду пропускают через химсостав, после чего собирают частицы металла. Такой метод в крае ранее применялся только на ГОКе холдинга «Полиметалл». «НГК Ресурс» стало вторым предприятием, освоившим подобное высокотехнологичное производство, - уточнили в министерстве.

Напомним, что строительство необходимой для добычи инфраструктуры на месторождении «Полянка» началось весной 2018 года. Золоторудное месторождение расположено на правом берегу реки Амур в 80 км западнее Николаевска-на-Амуре. В инфраструктуру производственного комплекса компания «НГК Ресурс» вложила 3,5 млрд рублей.