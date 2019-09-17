«Умную» остановку хабаровчане оставили без «начинки»

Вандалы выломали и похитили экраны и электронную «начинку» современного остановочного павильона у сквера «Первостроителей» в поселке имени Горького. Ущерб от действий злоумышленников составил свыше 150 тысяч рублей. Администрации города уже направлено заявление в правоохранительные органы.

«Замки шкафчиков, где было установлено оборудование, неизвестные пока вандалы варварски раскурочили. Всю электронную «начинку» остановки: два монитора, GSM-модуль, жесткий диск – украли. Видеокамеры павильона, к сожалению, не успели подключить к пункту полиции и воры оказались быстрее», - рассказал начальник отдела МКУ «Служба заказчика» Вячеслав Алябьев.

Остановочная конструкция в поселке имени Горького «продержалась» чуть более недели. Это – первая из пяти так называемых «умных» остановок в краевом центре. По задумке авторов пилотного проекта, в павильоне горожане смогли бы согреться в холодное время года, оперативно получить информацию о движении автобусов, зарядить мобильные и электронные устройства, а также подключиться к сети «Интернет» через Wi-Fi.