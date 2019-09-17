Новости
«Умную» остановку хабаровчане оставили без «начинки»
Вандалы выломали и похитили экраны и электронную «начинку» современного остановочного павильона у сквера «Первостроителей» в поселке имени Горького. Ущерб от действий злоумышленников составил свыше 150 тысяч рублей. Администрации города уже направлено заявление в правоохранительные органы.
Остановочная конструкция в поселке имени Горького «продержалась» чуть более недели. Это – первая из пяти так называемых «умных» остановок в краевом центре. По задумке авторов пилотного проекта, в павильоне горожане смогли бы согреться в холодное время года, оперативно получить информацию о движении автобусов, зарядить мобильные и электронные устройства, а также подключиться к сети «Интернет» через Wi-Fi.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 195
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 818
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 921
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 573
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136