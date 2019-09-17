Хабаровский край теряет трудоспособное население

По информации Хабаровскстата, за период с 2010-го по 2018 год среднегодовая численность занятых на основной работе снизилась в регионе с 729,4 тыс. до 691,8 тыс. – почти на 40 тыс. человек.

Исходя из данных, озвученных в июне перед депутатами Закдумы директором краевого фонда обязательного медицинского страхования Еленой Пузаковой, застрахованными по линии ФОМС в регионе числятся около 180 тыс. неработающих граждан трудоспособного возраста. Между тем официальный уровень безработицы не превышает 1%.

При этом работающее население все больше скрывает имеющиеся доходы, лишая казну региона налоговых отчислений. Налог на доходы физлиц – едва ли не треть бюджета Хабаровского края.

Помимо наемных работников в тень уходят и предприниматели. Делать это их вынуждают высокие по сравнению с соседними регионами налогами. Не дала эффекта и патентная система – ею воспользовались не более тысячи предпринимателей.

Эксперты обычно связывают нежелание граждан показывать свои реальные доходы с неверием в завтрашний день. Заработать здесь и сейчас, не задумываясь о будущей пенсии и вообще о перспективах – тенденция региона, где жители сомневаются в экономической стабильности.





Евгений Мезенцев