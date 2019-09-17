Новости
Хабаровский край теряет трудоспособное население
По информации Хабаровскстата, за период с 2010-го по 2018 год среднегодовая численность занятых на основной работе снизилась в регионе с 729,4 тыс. до 691,8 тыс. – почти на 40 тыс. человек.
Исходя из данных, озвученных в июне перед депутатами Закдумы директором краевого фонда обязательного медицинского страхования Еленой Пузаковой, застрахованными по линии ФОМС в регионе числятся около 180 тыс. неработающих граждан трудоспособного возраста. Между тем официальный уровень безработицы не превышает 1%.
При этом работающее население все больше скрывает имеющиеся доходы, лишая казну региона налоговых отчислений. Налог на доходы физлиц – едва ли не треть бюджета Хабаровского края.
Помимо наемных работников в тень уходят и предприниматели. Делать это их вынуждают высокие по сравнению с соседними регионами налогами. Не дала эффекта и патентная система – ею воспользовались не более тысячи предпринимателей.
Эксперты обычно связывают нежелание граждан показывать свои реальные доходы с неверием в завтрашний день. Заработать здесь и сейчас, не задумываясь о будущей пенсии и вообще о перспективах – тенденция региона, где жители сомневаются в экономической стабильности.
Евгений Мезенцев
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 195
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 818
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 921
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 573
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136