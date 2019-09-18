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Кардиологи клиники «Сэчжон» обследуют хабаровских детей
В детской больнице имени Истомина на прием к иностранным специалистам пришли 30 маленьких пациентов с пороками сердца. После диагностики на аппарате УЗИ и опроса родителей врачи из города-побратима Пучона дают рекомендации: либо продолжить наблюдение за сердцем ребенка, либо пройти лечение в клинике «Сэчжон».
Рекомендации к осмотру иностранными специалистами получают дети с врожденными пороками сердца, которые состоят на учете у кардиолога в районных поликлиниках. На сегодняшний день у родителей есть выбор – лечиться в хабаровском кардиоцентре или у корейских врачей.
Перелет и лечение детей оплачивает корейская сторона. Визит специалистов клиники «Сэчжон» в Хабаровск продлится два дня. За это время кардиологи из Пучона также проведут осмотр своих бывших пациентов, которым операции на сердце были сделаны несколько лет назад.
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