Кардиологи клиники «Сэчжон» обследуют хабаровских детей

В детской больнице имени Истомина на прием к иностранным специалистам пришли 30 маленьких пациентов с пороками сердца. После диагностики на аппарате УЗИ и опроса родителей врачи из города-побратима Пучона дают рекомендации: либо продолжить наблюдение за сердцем ребенка, либо пройти лечение в клинике «Сэчжон».

«Сотрудничество с южнокорейской клиникой налажено с 2002 года, когда руководители двух городов - Хабаровска и Пучона - подписали соглашение. За это время успешное безвозмездное лечение прошли 66 маленьких горожан. Сейчас все они чувствуют себя хорошо, получают допуски к занятиям физкультурой и спортом, живут полноценной жизнью», - рассказала начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик.

Рекомендации к осмотру иностранными специалистами получают дети с врожденными пороками сердца, которые состоят на учете у кардиолога в районных поликлиниках. На сегодняшний день у родителей есть выбор – лечиться в хабаровском кардиоцентре или у корейских врачей.

«Мы смотрим детей, у которых есть направления на оперативное лечение. Но хирургическое вмешательство требуется не во всех случаях. Зачастую нужно продолжать наблюдение, так как весомых показаний к операции нет. Но если мы видим, что болезнь угрожает жизни ребенка, то берем его на лечение», - отметила заведующая отделением педиатрии клиники «Сэчжон» Чве Ын Хён.

Перелет и лечение детей оплачивает корейская сторона. Визит специалистов клиники «Сэчжон» в Хабаровск продлится два дня. За это время кардиологи из Пучона также проведут осмотр своих бывших пациентов, которым операции на сердце были сделаны несколько лет назад.