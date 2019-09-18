В Хабаровске снизилась смертность на 10 процентов 

Об этом было заявлено на заседании коллеги при мэре города, которая была посвящена работе, направленной на сохранение здоровья населения и улучшение демографической ситуации. В нем приняли участие представители ведущих клиник Хабаровска, организаторы профилактических мероприятий, сотрудники профильных управлений администрации города.

«Здоровье человека- это самое главное, на что необходимо обращать внимание. В нашем городе мы активно ведем профилактику заболеваемости, ведь болезнь всегда лучше предотвратить. И в этом мы достигли устойчивой положительной динамики», - заявил мэр Сергей Кравчук.

Как рассказала начальник управления здравоохранения администрации Татьяна Скорик, горожане стали на 30% реже умирать от туберкулеза. Снизилась на две трети младенческая смертность. В Хабаровске сейчас реализуется муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья», благодаря которой удалось троекратно увеличить охват населения мероприятиями, направленными на профилактику социально значимых заболеваний и формирование ЗОЖ. Если в 2016 году было проведено 773 таких мероприятия, то в 2018 - уже 2345.

С 2015 года Хабаровск входит в Ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки». В рамках проекта «Движение-жизнь!» круглый год проводятся оздоровительные зарядки для населения, при этом за последнюю пятилетку количество участников этих разминок возросло более чем в 50 раз. В акции «Шаги здоровья» за это же время поучаствовали свыше 14 тысяч горожан. Помимо этих акций, в Хабаровске регулярно проводятся «Всемирный день здоровья и спорта», «Зарядка для всех», «Всемирный день ходьбы», «Кросс наций», «Скандинавская ходьба», «Семейный забег» и множество других мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и привлечения горожан к здоровому образу жизни.

Большое количество сил и средств направляется на профилактику пагубных привычек: наркомании, алкоголизма, курения, особенно - среди молодежи. В нынешнем году стартовал проект для школьников и студентов «Здоровое будущее - выбор молодых!», в который включились более 1700 учащихся из 22 образовательных учреждений. В нынешнем году проект администрации «Хабаровск - город свободный от курения» победил в Международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие». С 2016 года для продвижения технологий ЗОЖ в краевом центре предоставляется муниципальная грантовая поддержка некоммерческим организациям.