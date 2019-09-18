Заморозки придут в Хабаровский край

Синоптики передали предупреждение о первых заморозках в Хабаровском крае. 19 и 20 сентября на юге и в центральной части региона температура ночью опустится до -2 градусов. Такой температурный фон установится в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском и Нанайском районах.

- Для большей части региона это будет первое понижение температур до отрицательных. Если говорить о севере края, то там минусовые температуры ночью уже отмечаются с прошлой недели. В целом впереди нас ждет период похолодания, так как подойдет арктический фронт, и температуры днем опустятся до +10…+15 градусов. При этом ожидается дождь, а в горной местности может выпасть мокрый снег. Но уже после 20-го сентября опять будет небольшое потепление до +18 градусов днем. Однако нужно понимать, что нас ждут последние теплые дни в этом году, - рассказали в Хабаровском гидрометцентре.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с учетом прогноза главам муниципальных образований отправлено предупреждение о заморозках и инструкции по минимизации риска ЧС. Жителям региона рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. В местности, где может выпасть снег, желательно на время отказаться от длительных загородных поездок на личном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку. В опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, нужно незамедлительно сообщать в экстренные службы по единому номеру вызова «112».