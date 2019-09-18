Новости
Заморозки придут в Хабаровский край
Синоптики передали предупреждение о первых заморозках в Хабаровском крае. 19 и 20 сентября на юге и в центральной части региона температура ночью опустится до -2 градусов. Такой температурный фон установится в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском и Нанайском районах.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, с учетом прогноза главам муниципальных образований отправлено предупреждение о заморозках и инструкции по минимизации риска ЧС. Жителям региона рекомендуется быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. В местности, где может выпасть снег, желательно на время отказаться от длительных загородных поездок на личном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку. В опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, нужно незамедлительно сообщать в экстренные службы по единому номеру вызова «112».
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 203
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 821
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 923
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 580
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136