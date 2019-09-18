Многодетные смогут досрочно погасить ипотеку в Хабаровском крае

Правительством Российской Федерации утверждены правила по выплатам компенсаций на досрочное погашение ипотеки многодетным семьям. Семьи Хабаровского края, в которых с 1 января этого года родились тритии и последующие дети могут получить до 450 тысяч рублей для полного или частичного закрытия кредита.

Для получения денежных средств необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы. Кредитор проверит документы и отправит их в акционерное общество «ДОМ.РФ». Если представленные данные верны, то АО «ДОМ.РФ» осуществит перевод средств кредитору для полного или частичного погашения ипотеки заемщика. Максимальная сумма, которую можно получить – 450 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, семьи должны написать заявление о погашении кредита, а также предоставить документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей. Также необходимо подтвердить материнство (отцовство) заемщика в отношении детей - приложить свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, иные документы, подтверждающие материнство (отцовство). Кроме того, необходимо подтвердить выдачу ипотечного кредита, а также факт приобретения жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Документы предоставляются в подлинниках либо копиях, заверенных в установленном порядке. Некоторые копии должны быть заверены нотариально. Подробная информация с требованиями к формам предоставляемых документов размещена на официальном сайте «ДОМ.РФ».

Напомним, федеральный закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» о выделении многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита был принят в июне этого года. Ранее в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин анонсировал эту меру поддержки.

Поправками в федеральный бюджет 2019 года на эти цели предусмотрено 5 млрд рублей. На весь срок действия программы – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года – заложено 15 млрд рублей. По предварительным подсчётам, в этом году мерой поддержки смогут воспользоваться не менее 30 тысяч российских семей.

На сегодняшний день в Хабаровском крае проживает 17305 многодетных семей. За первое полугодие в регионе родилось 7057 детей. Из них 1765 – третьи и последующие.