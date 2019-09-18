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Молодые мамы Хабаровского края могут пройти профобучение бесплатно
Мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в декрете стартуют в Хабаровском крае в 2020 году. Курсы организуют в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».
Как сообщили в краевом комитете по труду и занятости населения, на мероприятия по переобучению планируется направить около 107,5 млн рублей, в том числе: более 102 млн рублей выделит федеральный бюджет, порядка 5,5 млн рублей - средства краевой казны.
Там также отметили, что получить новые знания женщины смогут по востребованным на рынке труда профессиям, таких как бухгалтер, специалист по закупкам, менеджер по персоналу, делопроизводитель, оператор ЭВМ, продавец, кондитер, повар, секретарь, предприниматель, воспитатель детского сада и других. В случае возникновения затруднений в выборе квалификации, в центре занятости населения женщине окажут услуги по профессиональной ориентации. Для жительниц населенных пунктов, в которых отсутствуют образовательные организации, будет доступна дистанционная форма обучения.
Как сообщает пресс-служба правительства края, сейчас в регионе стартовал прием заявлений для предварительной записи на курсы. Для направления на обучение необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства и предоставить:
- паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий;
- копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
- копию документа, подтверждающего состояние в трудовых отношениях и нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, заверенного по месту работы.
Всю информацию можно найти на интерактивном портале краевого комитета по труду и занятости населения.
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