Гостиничный этнографический комплекс в Комсомольске-на-Амуре ждет инвесторов

Предпринимателям предлагают рассмотреть возможность выступить инвестором проекта по строительству гостиничного этнографического комплекса «Село Пермское» в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«В проекте реконструкции набережной реки Амур в Комсомольске-на-Амуре предусмотрена зона для размещения гостиничного комплекса. Предполагается, что комплекс появится в зеленом массиве на берегу небольшого искусственного озера. Под проект будет предоставлен земельный участок без торгов, а также 30 процентов подведения инженерной инфраструктуры будет профинансировано. Инвестору предлагается построить комплекс с коттеджными домиками и отдельными постройками в соответствии с разработанной концепцией. Постройки будут выполнены в стиле русского села и нанайской деревни», - отметил инвестиционный директор АНО АПИ Алексей Чепурных.

Создание села связано с историей возникновения Комсомольска-на-Амуре. В 1849 году состоялась экспедиция ученого-мореплавателя, адмирала Г.И. Невельского по реке Амур. Почти десять лет спустя после экспедиции был разработан план создания на Амуре русских сел вблизи существующих нанайских стойбищ. Летом 1860 года недалеко от нанайского стойбища Мылки были подготовлены срубы для будущего русского села. В августе того же года 30 первых семей из Пермской губернии прибыли сюда со своим скарбом, с лошадьми и коровами на постоянное поселение. Они и основали село Пермское-на-Амуре. В дальнейшем в село стали прибывать крестьяне из других губерний. 10 декабря 1932 года Постановлением Президиума ВЦИК селение Пермское преобразовывают «в город, присвоив ему наименование Комсомольск-на-Амуре».

«Подготовлена схема размещения объектов комплекса, созданы технико-экономические показатели проекта. Предполагаемый объем инвестиций составит 112 млн рублей, период окупаемости проекта – 10 лет», - пояснил Алексей Чепурных.