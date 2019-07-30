Горячая вода поступает в дома жителей улицы Санаторной в Бычихе

Горячее водоснабжение двух многоквартирных домов возобновлено благодаря новой модульной котельной, которую построили на краевые и районные средства. Стоимость работ составила 1,4 миллиона рублей.

Напомним, горячее водоснабжение этих домов осуществлялось от мазутной котельной АО «Санаторий «Уссури». Однако с сентября 2018 года оно было прекращено из-за финансовых трудностей организации. Для жителей тогда это стало полной неожиданностью.

Для того чтобы возобновить предоставление коммунальной услуги людям, администрацией Хабаровского муниципального района было принято решение построить на территории санатория «Уссури» автономную модульную котельную. Средства на эти цели заложили в бюджет на 2019 год.

Для котельной было закуплено котельное и насосное оборудование, трубы для прокладки тепловых сетей. В июне к реализации мероприятия приступило муниципальное унитарное предприятие «Новатор». В настоящее время работы завершены и горячее водоснабжение в домах улицы Санаторной возобновилось.





Ульяна Мунгалова



