На тигров может обрушиться новая беда



В одном из фермерских хозяйств Пограничного района Приморья констатирована африканская чума свиней. Распоряжением администрации Приморского края №386-ра в районе объявлен режим ЧС, а в радиусе 100 километров от очага введён карантин. WWF обращает внимание, что методы предотвращения эпизоотии АЧС в европейкой части России не подходят для мест обитания амурского тигра.

31 июля 2019 года в одном из крестьянско-фермерских хозяйств, где животные содержались с нарушением ветеринарных норм, находящемся практически на границе с КНР, обнаружили мертвых домашних животных. И это был первый случай обнаружения вируса африканской чумы на Дальнем Востоке России. Сейчас, к началу сентября, уже официально зафиксировано 16 вспышек заболевания от Приморья до Амурской области. Все эпизоды заболевания, кроме одного, произошли в фермерских хозяйствах, и только один — среди популяции диких кабанов.

Такое несоответствие заставляет задуматься о том, кто же является фактическим распространителем. И простая логика вещей заставляет делать вывод, что, конечно же, «дикие» тут не при чем — они просто не могут фактически заразить такую территорию. И главным распространителем все же являются домашние животные и все те материалы, которые используются при ведении фермерского или домашнего свиноводства. А дикий кабан в этой ситуации является жертвой.

Распоряжением администрации Приморского края утвержден и уже реализуется детальный комплексный план ликвидации дальнейшего распространения вируса по территории региона.

В карантинной зоне запрещены перемещение, покупка свиней, торговля свининой, за исключением продуктов промышленного производства, установлены посты ДПС и ветеринарного контроля. По сообщению пресс-службы администрации Приморского края, один из очагов заболевания локализован.

WWF России на территориях модельных охотничьих хозяйств, в Приморском и Хабаровском краях, уже много лет отрабатывает методы увеличения численности альтернативных дикому кабану видов копытных. Таких как пятнистый олень, изюбрь, косуля, на которых, в случае серьезного падения численности кабана в дикой природе, смогут переключиться наши редкие крупные кошки — тигр и леопард. В питании тигров, например, центральных районов Сихотэ-Алиня доля кабана составляет целых 50 процентов! А вот на юго-западе и восточном склоне Сихотэ-Алиня эта зависимость — порядка 10-20 процентов, как раз за счет преобладания там альтернативных видов копытных животных. Однако высокая численность оленя и косули только на территории модельных хозяйств проблему для всех тигров не решит. Что же делать? По мнению специалистов WWF России, для субъектов Федерации, имеющих крупных кошек, необходимо создать стратегию развития охотничьего хозяйства, предусматривающую риски, в том числе от эпизоотий и с учётом сохранения редких видов животных и растений. И внедрить методы увеличения альтернативных кабану видов на всем ареале амурского тигра. А в этом без государственных органов и средств не обойтись.



Елена Старостина



