Благотворительная выставка-ярмарка пройдет в Хабаровске

23 сентября в 15-00 часов в холле КСК «Арсеналец» будут представлены творческие работы детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Около 30 тематических поделок выполнены из песка и ракушек. Природный материл маленькие хабаровчане и их родители собрали на побережье Японского моря. Помощь в организации каникул для особенных детей оказала администрация Хабаровска.

«Средства, которые удастся выручить, пойдут на организацию мероприятий Международного дня детского церебрального паралича, который отмечается 2 октября. Мы запланировали ряд акций, но реализовывать задуманное нам будет трудно – спонсоров нет», - рассказала заместитель директора АНО «Крылья надежды» Анна Мичурина.

Организаторы также приглашают принять участие в ярмарке всех желающих мастеров декоративно-прикладного искусства Хабаровска. Кроме выставки, в КСК «Арсеналец» состоится благотворительный концерт. В нем примут участие юные таланты, волонтеры и одаренные дети, имеющие инвалидность.