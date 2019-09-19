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Благотворительная выставка-ярмарка пройдет в Хабаровске
23 сентября в 15-00 часов в холле КСК «Арсеналец» будут представлены творческие работы детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Около 30 тематических поделок выполнены из песка и ракушек. Природный материл маленькие хабаровчане и их родители собрали на побережье Японского моря. Помощь в организации каникул для особенных детей оказала администрация Хабаровска.
Организаторы также приглашают принять участие в ярмарке всех желающих мастеров декоративно-прикладного искусства Хабаровска. Кроме выставки, в КСК «Арсеналец» состоится благотворительный концерт. В нем примут участие юные таланты, волонтеры и одаренные дети, имеющие инвалидность.
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