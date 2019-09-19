Бесплатно проверить здоровье хабаровчане смогут в ближайшую субботу

21 сентября в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина с 10-00 до 17-00 часов пройдет «Ярмарка здоровья». В ней примут участие представители лечебно-профилактических учреждений, кафедр акушерства и гинекологии, психиатрии и наркологии, стоматологии Дальневосточного государственного медицинского университета, предприятий и учреждений города, которые представляют товары и услуги для ведения здорового образа жизни.

Гости ярмарки смогут бесплатно определить остроту зрения и слуха, группу крови и резус-фактор, измерить уровень сахара и холестерина крови, выявить заболевания стопы. Также у них будет возможность измерить артериальное давление, пульс, индекс массы тела, пройти динамометрию, электрокардиограмму, ультразвуковое исследование щитовидной железы, экспресс-диагностику на ВИЧ, привиться от гриппа, поучаствовать в анкетировании, стать обладателями пригласительных сертификатов на обследование в различных медучреждениях Хабаровска. Во время «Ярмарки здоровья» пройдут беседы по профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний полости рта, лекции по отказу от алкоголя, энергетиков, наркотических средств и курения. Горожанам дадут советы по рациональному питанию и оказанию первой доврачебной помощи.