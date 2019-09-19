В Хабаровске собственники «авариек» сами ищут жилье для переселения

Деньги на приобретение квартир им в рамках национального проекта выделит муниципалитет. В краевом центре действует программа по переселению граждан, которые проживают в домах, признанных аварийными до января 2017 года. В этом году в нее вошли 8 бараков. В благоустроенное жилье до конца года должны переехать 64 семьи. Для того, чтобы быстрее купить квартиры для расселения, городская администрация обратилась за помощью к риэлторским компаниям. Также собственники бараков самостоятельно подыскивают себе жилища на вторичном рынке. 10 семей уже собирают документы для оформления сделок.

«На аукцион должны прийти люди, которые хотят продать свои квартиры по цене 66 тысяч 148 рублей за квадратный метр. После заключения договора-купли продажи, мы предоставим эти квартиры хабаровчанам, живущим в аварийных домах», - рассказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

Однако программа по расселению идет медленно и одна из причин - низкая цена «квадрата». Из-за проблем в строительной отрасли, стоимость жилья на вторичном рынке заметно подскочила. По статистике, средний «ценник» за квадратный метр в Хабаровске составляет 83 тысячи 480 рублей. Похожие проблемы и в соседних регионах. В связи с этим Ассоциация городов Сибири и Дальнего Востока (АСДГ) обратилась к президенту РФ с просьбой дифференцированно подходить к методике расчета стоимости квадратного метра и согласовывать ее с регионами, а в отдельных случаях - с муниципальными образованиями.



