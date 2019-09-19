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В Хабаровске собственники «авариек» сами ищут жилье для переселения
Деньги на приобретение квартир им в рамках национального проекта выделит муниципалитет. В краевом центре действует программа по переселению граждан, которые проживают в домах, признанных аварийными до января 2017 года. В этом году в нее вошли 8 бараков. В благоустроенное жилье до конца года должны переехать 64 семьи. Для того, чтобы быстрее купить квартиры для расселения, городская администрация обратилась за помощью к риэлторским компаниям. Также собственники бараков самостоятельно подыскивают себе жилища на вторичном рынке. 10 семей уже собирают документы для оформления сделок.
Однако программа по расселению идет медленно и одна из причин - низкая цена «квадрата». Из-за проблем в строительной отрасли, стоимость жилья на вторичном рынке заметно подскочила. По статистике, средний «ценник» за квадратный метр в Хабаровске составляет 83 тысячи 480 рублей. Похожие проблемы и в соседних регионах. В связи с этим Ассоциация городов Сибири и Дальнего Востока (АСДГ) обратилась к президенту РФ с просьбой дифференцированно подходить к методике расчета стоимости квадратного метра и согласовывать ее с регионами, а в отдельных случаях - с муниципальными образованиями.
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