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В Хабаровске представили нового прокурора региона
В прокуратуре Хабаровского края прошло представление вновь назначенного на должность прокурора региона Николая Рябова. Во встрече с главой надзорного органа принял участие губернатор края Сергей Фургал, руководители силовых структур, другие официальные лица. Представление провел заместитель генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев.
Плодотворной работы Николаю Рябову пожелал губернатор региона Сергей Фургал. Он подчеркнул, что правительство края в числе главных приоритетов своей деятельности выделяет решение проблем дольщиков, детей-сирот, борьбу с коррупционными нарушениями, обеспечение законности в лесозаготовительной отрасли, в сфере добычи биоресурсов и многие другие направления, где необходимо вмешательство органов власти и надзора.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Николай Рябов был назначен на должность прокурора Хабаровского края приказом Генерального прокурора Российской Федерации 9 сентября 2019 года. Ранее проходил службу в должности первого заместителя прокурора Приморского края, с 2013 года возглавлял прокуратуру Сахалинской области. Имеет классный чин – государственный советник юстиции 3 класса, а также награды: нагрудный знак «За безупречную службу», медаль «290 лет прокуратуре России» и медаль орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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