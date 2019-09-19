В Хабаровске представили нового прокурора региона

В прокуратуре Хабаровского края прошло представление вновь назначенного на должность прокурора региона Николая Рябова. Во встрече с главой надзорного органа принял участие губернатор края Сергей Фургал, руководители силовых структур, другие официальные лица. Представление провел заместитель генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев.

- Николай Александрович проработал в органах прокуратуры почти 30 лет. Он прошел путь от стажёра районной прокуратуры до прокурора субъекта. Поэтому хочу вас заверить, что мой коллега имеет огромный практический опыт в решении самых сложных задач. Уверен, что органы исполнительной, законодательной, судебной власти края, а также правоохранительные органы продолжат сотрудничество с нашим ведомством, - отметил Игорь Ткачев.

Плодотворной работы Николаю Рябову пожелал губернатор региона Сергей Фургал. Он подчеркнул, что правительство края в числе главных приоритетов своей деятельности выделяет решение проблем дольщиков, детей-сирот, борьбу с коррупционными нарушениями, обеспечение законности в лесозаготовительной отрасли, в сфере добычи биоресурсов и многие другие направления, где необходимо вмешательство органов власти и надзора.

- В Хабаровском крае сложился круг проблем, которые требуют под час немедленного разрешения. В настоящее время в регионе также возникла необходимость обеспечения мероприятий по ликвидации последствий ЧС. Эти и другие задачи ставит перед нами руководство страны и жители нашего края. Их предстоит решать оперативно и качественно. Поэтому рассчитываем на совместную работу с органами прокуратуры, а вам, уважаемый Николай Александрович, от всей души желаю сил, терпения и успехов в служебной деятельности, - отметил губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Николай Рябов был назначен на должность прокурора Хабаровского края приказом Генерального прокурора Российской Федерации 9 сентября 2019 года. Ранее проходил службу в должности первого заместителя прокурора Приморского края, с 2013 года возглавлял прокуратуру Сахалинской области. Имеет классный чин – государственный советник юстиции 3 класса, а также награды: нагрудный знак «За безупречную службу», медаль «290 лет прокуратуре России» и медаль орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.