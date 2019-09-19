В "Чистых играх" примет участие Хабаровский край

21 сентября Хабаровский край присоединится к акции «Чистые игры», которая в этот день пройдет по всей стране. Участники будут соревноваться в сборе и сортировке мусора. На территории региона экологические квесты организуют в Хабаровске, населенных пунктах Хабаровского, Верхнебуреинского и Амурского районов.

Так, в указанный день «Чистые игры» в Хабаровске стартуют в 15.00 на территории парка 50-летия СССР, возле памятника Морякам-Амурцам. В Хабаровском районе в это же время начнутся экологические соревнования в селе Осиновая речка. На уборку мусора выйдут добровольцы, школьники, студенты, местные жители, активисты и трудовые коллективы.

- Это экологический и образовательный проект, позволяющий участникам внести свой вклад в очищение окружающей среды и освоить азы раздельного сбора мусора. Он нацелен в первую очередь на нестандартную методику образования людей всех возрастов - через игры. Участники сразу видят результат своих усилий: множество мешков с мусором, собранного за короткое время, - сообщили организаторы акции.

Опыт предыдущих мероприятий показывает, что за одну игру 100-200 человек собирают до шести тонн мусора, из которых половина уходит в переработку.

По информации пресс-службы правительства региона, также в этот день добровольцы наведут порядок на берегах водоемов, во дворах домов и скверах.

28 сентября к Всероссийской акции также присоединится Чегдомын. Организаторы планируют собрать команды численностью до 100 человек из числа местных жителей, работников администрации, депутатов, членов молодежной команды. «Чистые игры» пройдут на территории пустыря в районе ул. Красноармейской. А 10 октября в Эльбанском городском поселении участники акции наведут порядок на озере Солдатское.