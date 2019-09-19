Инвалидам в Хабаровске ЗАГС не нужен?



Отдел ЗАГС Железнодорожного района Хабаровска, как ни странно, оказался практически… не доступен для инвалидов. Это подтвердила прокурорская проверка.

Как рассказала старший помощник прокурора Кировского района краевого центра Татьяна Моисеева, вопросу обеспечения прав лиц из числа инвалидов и иных так называемых маломобильных групп населения на доступность среды жизнедеятельности уделяется особое внимание. Так, в ходе проверки отдела ЗАГС на улице Серышева, 54 было выявлено, что на входе в здание ступеньки не оборудованы пандусом с поручнем или другим подъемным средством, кнопка вызова сотрудника находится вне зоны досягаемости маломобильных групп населения. Вывеска с названием отдела ЗАГС, мнемосхема с планом здания и иной справочной информацией, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, отсутствуют. А кроме того, автомобильная стоянка, расположенная возле входа, не имеет мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, отсутствует также специальный знак и разметка.

По результатам проверки в Центральный районный суд Хабаровска направлено исковое заявление об устранении выявленных нарушений закона. Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на особый контроль.

В ходе проверки доступности кафе KafeMan было установлено, что ширина дверного проема тамбура не отвечает требованиям установленной нормы. Кроме того, вход в учреждение не оборудован специальными приспособлениями, не работает наружное устройство - кнопка вызова персонала для инвалидов-колясочников. Также отсутствуют тактильные информаторы, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения.

В целях устранения нарушений прав инвалидов прокурором района внесено представление руководителю учреждения, в отношении должностного и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ, которые рассмотрены судом, виновные лица привлечены к административной ответственности. Нарушения закона в кафе устранены.

Кроме того, в июне этого года прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в 12 медицинских организациях. При проверке ООО «СЕМЬЯ-МЕД» («Белая клиника») установлено, что при входе в клинику, на лестничные марши, не нанесены одна или несколько полос для предупреждения слабовидящих о начале лестничного марша. А вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, информационная мнемосхема отсутствуют. В связи с выявленными нарушениями требований закона руководителю внесено представление, которое в настоящее время рассмотрено, выявленные нарушения устранены.

Одновременно в отношении должностного и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении. На контроле прокуратуры района устранение аналогичных нарушений в ООО «Центр ПМПС», ООО «КОНРАД», ООО «ИМПЛАНТМЕД» и других. Всего по результатам проверки в адрес медицинских организаций внесено 12 представлений, вынесено 24 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ.

Органы прокуратуры Приамурья также помогают восстановлению прав инвалидов на медицинскую и социальную помощь, обеспечение лекарствами и средствами реабилитации, трудовых прав. Как подчеркнула старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова, несмотря на своевременное формирование медицинскими организациями заявок и направление их в министерство здравоохранения края в целях дальнейшего обеспечения населения лекарствами, граждане не всегда могут получить их в льготном порядке.

Например, только после обращения в суд прокурора Индустриального района региональным министерством здравоохранения ребенок-инвалид бесплатно обеспечен лекарственными средствами, назначенными ему по жизненным показаниям. Не дожидаясь решения суда, ответчик добровольно исполнил требования прокурора.

Факты по необеспечению ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, тест-полосками для измерения уровня сахара в крови установлены прокурором Солнечного района в деятельности КГБУЗ «Солнечная районная больница». В связи с этим прокурором района в июне в суд к указанному лечебному учреждению предъявлено исковое заявление об обеспечении ребенка необходимыми медицинскими изделиями, иск находится на рассмотрении.

Нарушения прав инвалидов на льготное лекарственное обеспечение выявлялись также прокурорами Вяземского района и Николаевским-на-Амуре городским. По всем фактам нарушения прав граждан приняты меры реагирования.

Прокуратурой Хабаровского края при проверке регионального министерства здравоохранения выявлены факты длительного, от трех до пяти месяцев, необеспечения инвалидов льготными лекарственными средствами. По данным фактам первым заместителем прокурора края министру здравоохранения края внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным, нарушения устранены.

По словам Валентины Глазовой, значительное количество нарушений прав инвалидов на доступную среду связано с отсутствием пандусов либо их несоответствием требованиям законодательства: скользящее покрытие, отсутствие поручней и другие. Также создают препятствия для инвалидов пороги в дверных проемах внутри помещений в зоне обслуживания посетителей, отсутствие на дверях яркой контрастной маркировки, противоударной полосы, невыделение цветом или фактурой краевых ступеней открытой лестницы, отсутствие специальных информационных табличек «кнопка вызова персонала», тактильных указателей.

Так, прокурором Верхнебуреинского района установлено, что КГБУЗ «Верхнебуреинская ЦРБ» не определило парковочные места для инвалидов. На входных группах здания лечебного учреждения, а также внутри помещений частично отсутствовали маркировки на прозрачных полотнах дверей. На лестничных маршах поверхности поручней (за исключением стационаров) не имелось рельефных обозначений этажей, а также предупредительных полос об окончании перил. В туалетных комнатах отсутствовали специально оборудованные для инвалидов доступные кабины. Информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей, не установлена. По данным фактам прокурором района главному врачу больницы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

Нарушения прав инвалидов на доступную среду к объектам социальной и бытовой инфраструктуры также выявлялись прокурорами Аяно-Майского, Ульчского, имени П. Осипенко, Ванинского, Хабаровского, Вяземского, имени Лазо районов, городов Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Николаевским-на-Амуре, Советско-Гаванским, Бикинским городскими, Центрального, Краснофлотского, Железнодорожного, Индустриального районов Хабаровска.

Также принимаются меры к устранению нарушений законодательства, регламентирующего права инвалидов в сфере занятости. Например, прокурором Железнодорожного района Хабаровска установлено, что организация не исполнила обязанность по выделению квот для инвалидов, а также направлению в органы занятости населения информации о вакансиях для инвалидов. По данному факту прокурором района директору организации внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным, нарушения устранены. По постановлению прокурора руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Ванинского, Солнечного, Нанайского, Комсомольского районов, а также Кировского, Индустриального районов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. Приняты меры реагирования.



Вадим Решетняк



