Перебои с водой в хабаровских ДОСах прекратятся 

МУП «Водоканал» закончил полную замену 10 километров аварийного водовода в некогда военном микрорайоне краевого центра. Изношенные сети были переданы городу министерством обороны. Чтобы привести их в порядок, потребовалось 3 года и около сотни миллионов рублей из средств городской казны и самого предприятия. В момент передачи «Водоканалу», ДОСовский водовод представлял собой трубы, проложенные «воздушным» путем. Он шел параллельно такой же «воздушной» теплотрассе - чтобы зимой водопровод мог согреваться о раскаленный бок «соседа» и не перемерзать. Аварийные бригады предприятия чуть ли не каждый день латали порывы на ветхих трубах. И «холодную», и «горячую» сети необходимо было срочно перекладывать.

«Теперь десятикилометровый водовод пролегает на глубине в 2,6 метра – на ней перемерзания сетей в нашем климате не происходит. Все трубы – пластиковые. Производитель дает на них гарантию минимум 50 лет. Жители микрорайона уже получают воду по новому водоводу», - рассказал начальник производственно-технического отдела МУП «Водоканал» Анатолий Догонашев.

Он отметил, что работы проводились в очень сложных условиях: во-первых, трубы проходили по дворам; во-вторых – на пути укладчиков было большое количество всевозможных кабелей, которые нужно было сохранить в целости. Чтобы не повредить инженерные сети и максимально сберечь придомовое благоустройство, «раскопки» вели точечно – только для установки колодцев. Сами трубы прокладывали бестраншейным способом - методом горизонтально направленного бурения. В настоящий момент последние участки водовода проходят опрессовку и тестирование под давлением при помощи специальной машины, чтобы вовремя обнаружить порывы (если таковые вдруг произойдут). Также «Водоканал» занимается в ДОСах промывкой канализации: она сильно заилена и забита песком. После курса водных «процедур» ее проходимость будет обеспечена.

Ремонтируются в микрорайоне и теплосети. По словам Анатолия Догонашева, «тепловики», хоть и несколько поотстали от «Водоканала» в темпах работ, исправно делают свое дело. Как сообщили в городском управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций, на сегодняшний день из почти 9-ти километров изношенных ДОСовских теплотрасс уже переложено 3,3 километра. По данным управления, в общей сложности в текущем году в Хабаровске будет отремонтировано 8,7 километров магистральных трубопроводов тепловых сетей, около 10 километров внутриквартальных теплотрасс, более 20 километров сетей водоснабжения и водоотведения, а также порядка 50 километров воздушных и кабельных линий электроснабжения. Также к зиме энергетики приведут в порядок оборудование котельных и насосных станций. Общие затраты города и предприятий на подготовку всего сетевого хозяйства составят около 1,5 миллиардов рублей.