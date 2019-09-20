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Семь нелегальных точек по продаже лососевых закрыты в Хабаровске
С начала осенней путины в Хабаровске уже прошло 19 рейдов. Всем нарушителям, торгующим нелегальным лососем, выписаны штрафы.
Чтобы избежать ответственности, продавцы меняют места дислокации - ставят прилавки прямо во дворах жилых домов. Выявить такие торговые точки помогают горожане.
В этом году, как уверяют специалисты, продавцов нелегальной рыбой поубавились. Если в прошлом году только рядом с территорией центрального рынка было от 20 до 30 несанкционированных торговых точек, то за несколько недель сентября их выявлено в 6 раз меньше.
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