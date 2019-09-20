Семь нелегальных точек по продаже лососевых закрыты в Хабаровске

С начала осенней путины в Хабаровске уже прошло 19 рейдов. Всем нарушителям, торгующим нелегальным лососем, выписаны штрафы.

«В этом году суммы штрафов за незаконную реализацию рыбы без документов и специальных условий увеличены и составляют от 3-х до 4-х тысяч рублей. На юридических и должностных лиц - в несколько раз выше. В ходе наших рейдов зачастую к ответственности привлекаются продавцы, которые уже попадались. Большие суммы штрафов перекрывают выручку, и предприниматели вынуждены прекращать незаконную деятельность», - рассказала начальник отдела городского управления торговли Лариса Колмыкова.

Чтобы избежать ответственности, продавцы меняют места дислокации - ставят прилавки прямо во дворах жилых домов. Выявить такие торговые точки помогают горожане.

«Хабаровчане стали бдительнее. Каждую неделю мы получаем сигналы о стихийных точках торговли и незамедлительно реагируем на обращения. Кроме того, жители стали разборчивее: не многие рискуют брать рыбу «с земли» - без документов, без должного способа хранения, у продавцов, не имеющих санитарных книжек», - отметила Лариса Колмыкова.

В этом году, как уверяют специалисты, продавцов нелегальной рыбой поубавились. Если в прошлом году только рядом с территорией центрального рынка было от 20 до 30 несанкционированных торговых точек, то за несколько недель сентября их выявлено в 6 раз меньше.