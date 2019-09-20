Хабаровск ждут еще одни выборы

В пункты для голосования приглашают избирателей, которые только начинают строить карьеру или обзаводятся семьей. Жители краевого центра в возрасте от 16 до 30 лет простым большинством выберут общественного советника мэра по делам молодежи. На это вакантное место претендуют четверо кандидатов. Среди них действующий советник мэра по делам молодёжи Андрей Максименко, заместитель председателя городского молодежного совета Владислав Фоминых, руководитель волонтерского корпуса ТОГУ Петр Звягинцев и руководитель городского штаба «Волонтеры Победы» Руслан Верхотуров.

Должность советника мэра по молодежной политике общественная. При этом лидер имеет легитимное право выступать от лица всей молодежи Хабаровска. Отдать свой голос в поддержку кандидата можно будет 3 октября с 08:00 до 18:00 часов на любом избирательном участке независимо от места прописки и проживания. Пункты для голосования откроются во всех районах города. Со списком избирательных участков можно ознакомиться на сайте http://выбормолодых.рф.