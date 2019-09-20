Хабаровские фонтаны перестанут работать в конце сентября

Городские фонтаны закончат работу 30 сентября. Об этом сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства. Нынешним летом график работы фонтанных установок на Уссурийском бульваре по просьбам горожан был изменен. По средам, пятницам, субботам и воскресеньям светомузыкальная программа начиналась в 19 и заканчивалась в 22 часа. В связи с проведением в Хабаровске соревнований по прыжкам на батуте, фонтанный комплекс на этой неделе и вовсе работает каждый день.

Рабочий режим остальных фонтанов остался без изменений: на привокзальной площади они включаются в 10 часов все дни, кроме четверга. Фонтан у кинотеатра «Дружба» по средам и пятницам работает с 15, в выходные дни – с 11 до 23 часов. С первого октября специалисты службы благоустройства начнут консервацию фонтанных сооружений на зиму. Рабочие почистят чаши, форсунки, демонтируют электрооборудование до следующего сезона.