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Хабаровчанки претендуют на звание «Мисс Офис 2019»
Несколько хабаровчанок подали заявки на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис».
Конкурс проводится среди офисных сотрудниц с 2010 года. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины.
Победительница получит звание "Мисс Офис – 2019" и главный приз – два миллиона рублей. А также роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора – компании "Комус".
Как сообщают организаторы, география конкурса расширилась, помимо участниц из России в числе полуфиналисток - девушки из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Израиля, Черногории, Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Армении, Абхазии, Казахстана и Белоруссии.
Среди хабаровчанок, претендующих на корону - Наталья Астахова. Ознакомиться с информацией об участнице можно на сайте конкурса. Для того, чтобы поддержать Наталью, 23 сентября необходимо проголосовать на сайте в разделе "Участницы" (http://www.missoffice.ru/contestants/2019/).
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