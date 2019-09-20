Хабаровчанки претендуют на звание «Мисс Офис 2019»

Несколько хабаровчанок подали заявки на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис».

Конкурс проводится среди офисных сотрудниц с 2010 года. Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины.

Победительница получит звание "Мисс Офис – 2019" и главный приз – два миллиона рублей. А также роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора – компании "Комус".

В России сейчас проходит предфинальная стадия конкурса. В число 30 финалисток могут попасть и участницы из Хабаровска, если они смогут победить в голосовании. Лучшую из лучших участниц, прошедших в финал конкурса, определят с помощью интернет-голосования, которое пройдет с 23 сентября и по 13 октября. Оно пройдет на сайте проекта www.missoffice.ru, по итогам голосования жюри отберут 30 финалисток – самых успешных и талантливых девушек.

Как сообщают организаторы, география конкурса расширилась, помимо участниц из России в числе полуфиналисток - девушки из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Израиля, Черногории, Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Армении, Абхазии, Казахстана и Белоруссии.

Среди хабаровчанок, претендующих на корону - Наталья Астахова. Ознакомиться с информацией об участнице можно на сайте конкурса. Для того, чтобы поддержать Наталью, 23 сентября необходимо проголосовать на сайте в разделе "Участницы" (http://www.missoffice.ru/contestants/2019/).