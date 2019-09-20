В сузы Хабаровского края можно поступить на бюджет до 1 октября

В средние профессиональные образовательные учреждения края продолжается зачисление абитуриентов. До 1 октября принимают документы на бюджет по очной и заочной формам обучения. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, на сегодняшний день план приема выполнен на 96 процентов.

В техникумах и колледжах еще есть места по специальностям: «Слесарь-ремонтник», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Машинист крана», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» и др. Всего 41 место на очной форме обучения и 44 – на заочной.

Кроме того ведется прием абитуриентов для обучения на платной основе. В том числе еще есть очные места в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности и Хабаровском педагогическом колледже. Для внебюджетников как для очной, так и для заочной форм обучения приемная кампания в средние профессиональные образованные (СПО) учреждения продлится до 25 ноября.

- В учреждениях системы СПО запланированы места для выпускников школ, которые сейчас проходят дополнительный период сдачи итоговых экзаменов. Также есть резерв для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, до конца осени уже работающие граждане, желающие освоить еще одну профессию, либо повысить уровень образования смогут поступить в техникумы края, - сообщил заместитель министра – начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края Игорь Макурин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на сегодняшний день в крае насчитывается 78 тысяч студентов. Из них к началу учебного года в техникумы и колледжи края зачислен 7291 человек.