Новости
В сузы Хабаровского края можно поступить на бюджет до 1 октября
В средние профессиональные образовательные учреждения края продолжается зачисление абитуриентов. До 1 октября принимают документы на бюджет по очной и заочной формам обучения. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, на сегодняшний день план приема выполнен на 96 процентов.
В техникумах и колледжах еще есть места по специальностям: «Слесарь-ремонтник», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Машинист крана», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» и др. Всего 41 место на очной форме обучения и 44 – на заочной.
Кроме того ведется прием абитуриентов для обучения на платной основе. В том числе еще есть очные места в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности и Хабаровском педагогическом колледже. Для внебюджетников как для очной, так и для заочной форм обучения приемная кампания в средние профессиональные образованные (СПО) учреждения продлится до 25 ноября.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на сегодняшний день в крае насчитывается 78 тысяч студентов. Из них к началу учебного года в техникумы и колледжи края зачислен 7291 человек.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 227
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 845
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 944
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 619
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136