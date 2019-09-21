Пятницы сентября в Хабаровске станут санитарными

Службы благоустройства и жилищные организации ремонтируют, моют, метут и вывозят мусор. В поселке Горького работа кипит и над, и под землей: в подъездах домов уборщицы отмывают после ремонтов лестничные пролеты и до блеска полируют окна, плотники чинят фрамуги, сварщики заваривают прохудившиеся мусорные контейнеры, рабочие вычищают мусор из подвалов, а кровельщики латают на крышах оставшиеся мелкие прорехи. О дворниках и говорить нечего – все в поте лица.

«Работы ведем в рамках месячника по санитарной очистке города и подготовки жилых домов к зиме. После минувшего паводка пришлось заняться серьезной очисткой шести подтопленных подвалов, куда вода нанесла массу различного хлама, и еще трех – в плановом режиме. Сегодня дочищаем последний. Основные объемы мусора уже вывезены. Думаю, что на предстоящем субботнике наши жители выйдут на уборку своих дворов, чтобы просто придать им окончательный лоск», - рассказал директор управляющей компании «ДВСРК-Горький» Алексей Болванович.

Напомним, что в Хабаровске продолжается начавшийся 9 сентября, месячник по наведению чистоты. Как сообщил заместитель начальника муниципального управления ЖКХ Виталий Федоров, с момента старта санитарных работ жилищники уже практически очистили все городские дворы.

«Ликвидированы 34 несанкционированных мусорных свалки, образовавшиеся на бесхозных территориях, из 36 запланированных на месячник. В день субботника, который состоится 28 сентября, с помощью волонтеров и всех неравнодушных хабаровчан планируем разобрать дополнительно еще два десятка свалок», - отметил он.

В целом на ликвидацию мусорных терриконов, их вывоз и утилизацию на МПС «Северной» из городской казны выделено 3 миллиона рублей. Также, по словам Федорова, дорожники прошли с ямочным ремонтом асфальта около 15 тысяч квадратных метров хабаровских трасс – больше половины запланированных на месячник объемов.



