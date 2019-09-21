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Пятницы сентября в Хабаровске станут санитарными
Службы благоустройства и жилищные организации ремонтируют, моют, метут и вывозят мусор. В поселке Горького работа кипит и над, и под землей: в подъездах домов уборщицы отмывают после ремонтов лестничные пролеты и до блеска полируют окна, плотники чинят фрамуги, сварщики заваривают прохудившиеся мусорные контейнеры, рабочие вычищают мусор из подвалов, а кровельщики латают на крышах оставшиеся мелкие прорехи. О дворниках и говорить нечего – все в поте лица.
Напомним, что в Хабаровске продолжается начавшийся 9 сентября, месячник по наведению чистоты. Как сообщил заместитель начальника муниципального управления ЖКХ Виталий Федоров, с момента старта санитарных работ жилищники уже практически очистили все городские дворы.
В целом на ликвидацию мусорных терриконов, их вывоз и утилизацию на МПС «Северной» из городской казны выделено 3 миллиона рублей. Также, по словам Федорова, дорожники прошли с ямочным ремонтом асфальта около 15 тысяч квадратных метров хабаровских трасс – больше половины запланированных на месячник объемов.
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