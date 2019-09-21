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В Хабаровске увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте
С 21 сентября за билет в автобусах, троллейбусах и трамваях пассажиры будут платить 26 рублей. Решение об увеличении принял комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края.
«Мы предоставили экономическое обоснование, провели экспертизу, после чего комитетом было принято решение увеличить стоимость проезда. При этом себестоимость для муниципального перевозчика гораздо выше существующей цены билета: регулярно поднимается «ценник» на топливо, запчасти, коммунальные тарифы. В идеале, стоимость проезда на регулируемых перевозках нужно увеличивать в разы, чтобы муниципальное предприятие не работало в убыток», - рассказал начальник городского профильного управления Владимир Ощановский.
Вечерний тариф на проезд в муниципальном транспорте останется неизменным – после 20:00 часов пассажиры будут платить по 30 рублей за билет.
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