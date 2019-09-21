«Тайфун» выступит перед хабаровчанами

Региональный этап фестиваля Росгвардии «Безопасный город» пройдет в Хабаровске. 21 сентября в 13.00 часов на площадке перед торговым центром «Южный парк» состоятся показательные выступления военнослужащих отряда специального назначения «Тайфун», концерт артистов ансамбля «Амур» и музыкантов военного оркестра штаба Восточного округа Росгвардии. Хабаровчане и гости города смогут посетить выставку военной техники, форменного обмундирования и специальных средств СОБР и ОМОН, попробовать свои силы в сдаче нормативов по сборке и разборке автомата Калашникова, отведать солдатскую кашу.

Во время фестиваля будут работать пункты, в которых любой желающий сможет проконсультироваться по вопросам поступления на службу в Росгвардию, лицензирования и хранения оружия, а также узнать о современных технических средствах охраны квартир и частных домовладений.



