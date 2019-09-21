Новости
«Тайфун» выступит перед хабаровчанами
Региональный этап фестиваля Росгвардии «Безопасный город» пройдет в Хабаровске. 21 сентября в 13.00 часов на площадке перед торговым центром «Южный парк» состоятся показательные выступления военнослужащих отряда специального назначения «Тайфун», концерт артистов ансамбля «Амур» и музыкантов военного оркестра штаба Восточного округа Росгвардии. Хабаровчане и гости города смогут посетить выставку военной техники, форменного обмундирования и специальных средств СОБР и ОМОН, попробовать свои силы в сдаче нормативов по сборке и разборке автомата Калашникова, отведать солдатскую кашу.
Во время фестиваля будут работать пункты, в которых любой желающий сможет проконсультироваться по вопросам поступления на службу в Росгвардию, лицензирования и хранения оружия, а также узнать о современных технических средствах охраны квартир и частных домовладений.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема10 235
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 860
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 955
Очередной ВЭФ не принес Хабаровскому краю новых инвесторов7 007
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136