Дорогу Селихино - Николаевск-на-Амуре обещают восстановить в ближайшее время

Заблокированный паводком участок дороги Селихино - Николаевск-на-Амуре в районе поселка Циммермановки, на котором сейчас затруднено движение автомобилей, восстановят в ближайшее время. Министерство транспорта и дорожного хозяйства отправило в район ЧП строительную технику. Как сообщает пресс-служба правительства региона, с ее помощью проезд, оказавшийся в воде, отсыпят грунтом.



- К месту выехали автогрейдер, экскаватор и самосвалы. Там недалеко есть карьер, откуда можно брать грунт. Постараемся очень оперативно отсыпать подтопленный участок, - сообщили в министерстве.

В ведомстве также уточнили, что работы проведут на объездном участке автодороги, по которому и ездили машины в последние дни, после того как подтопило полотно основной трассы Селихино - Николаевск-на-Амуре. Отсыпать основную дорогу сейчас не имеет смысла, так как там стоит мост, который временно ушел под воду. Как только вода сойдет, движение окончательно восстановится.

Ситуация с дорогой находится на контроле в правительстве края и администрации Ульчского района. Жизнеобеспечение в поселках Ульчского района и других территорий, связанных этой трассой, не нарушено.