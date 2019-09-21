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Дорогу Селихино - Николаевск-на-Амуре обещают восстановить в ближайшее время
Заблокированный паводком участок дороги Селихино - Николаевск-на-Амуре в районе поселка Циммермановки, на котором сейчас затруднено движение автомобилей, восстановят в ближайшее время. Министерство транспорта и дорожного хозяйства отправило в район ЧП строительную технику. Как сообщает пресс-служба правительства региона, с ее помощью проезд, оказавшийся в воде, отсыпят грунтом.
- К месту выехали автогрейдер, экскаватор и самосвалы. Там недалеко есть карьер, откуда можно брать грунт. Постараемся очень оперативно отсыпать подтопленный участок, - сообщили в министерстве.
В ведомстве также уточнили, что работы проведут на объездном участке автодороги, по которому и ездили машины в последние дни, после того как подтопило полотно основной трассы Селихино - Николаевск-на-Амуре. Отсыпать основную дорогу сейчас не имеет смысла, так как там стоит мост, который временно ушел под воду. Как только вода сойдет, движение окончательно восстановится.
Ситуация с дорогой находится на контроле в правительстве края и администрации Ульчского района. Жизнеобеспечение в поселках Ульчского района и других территорий, связанных этой трассой, не нарушено.
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