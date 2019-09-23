Три дня из жизни молодых дальневосточников пенсионного возраста

У Дальневосточного института содействия общественному развитию была идея, которую вынашивали давно, но все не решались замахнуться. И вот случилось! В рамках проекта «Возраст – состояние души» при поддержке Фонда президентских грантов прошла первая в крае (как хочется верить, что не последняя!) смена ПенсИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ.

Рассказывают две участницы этого события – Любовь Бойкова и Екатерина Ростина.

- Как вы узнали о предстоящей смене, как решились участвовать?

- Весной я почти случайно попала на занятия, которые организовал ДВИСОР, - говорит Любовь Васильевна. - На них пенсионеров учили художественной росписи по шелку. На последнем занятии и сообщили, что предстоит новый проект и начнется он с пенсионерского лагеря. Желающим предложили записываться. Я всегда стремлюсь к новой информации, новым контактам. Это всегда дает толчок к собственному развитию. Очень рада тому, что организаторы включили меня в число тридцати участников, ведь желающих было гораздо больше.

- А я регулярно хожу в центр по работе с населением «Исток», где мне и предложили подать заявку в лагерь, - добавляет Екатерина Петровна. - Меня тоже всегда привлекает новое и необычное. А это была возможность чему-то научиться и поделиться своими знаниями с другими.

- Были ли у вас какие-то опасения по поводу своего участия в лагере, ведь дело-то новое, незнакомое?

Любовь Бойкова: «Честно говоря, были, но они касались бытовых вопросов, например, совпадем ли мы с соседками по комнате по психотипу. С Екатериной нас поселили вместе. Я и сама не молода, а Екатерина оказалась самой старшей из нас. Так она даст еще фору молодым. Одним словом, переживания о том, как мы уживемся, развеялись в первые же минуты».

Екатерина Ростина: «Я никогда в детстве не была в пионерском лагере – так получилось. Поэтому у меня не было никаких воспоминаний. Это был опыт «с нуля».

- Чем были наполнены эти три дня? Как было организовано время?

Е.Р.: «Все началось с того, что нас на красивом автобусе привезли в красивое место – базу отдыха на Воронеже. Быстро расселились, позавтракали и пошли на первый сбор. Там утвердили правила. Первым было: о политике и болезнях не говорим. Не можешь без этого – иди, разговаривай с сосной, что растет у входа в корпус. Потом это стало общей шуткой, когда кто-то говорил: «Видно, мне надо к сосне». Ну и закипела работа в отрядах: глаза у всех горят, песни сочиняем, уголки оформляем, оздоровительная гимнастика, гимнастика для мозга, мастер-классы по фотографии, объемным открыткам, квиллингу, цветам из фольги, скандинавской ходьбе, лекции психолога, врача. Хочется всему научиться, времени не хватает. Дни пролетали – мы не успевали оглянуться».

Л.Б.: «А я приехала в лагерь не общим автобусом, а сама, последней: накануне допоздна работала в избирательной комиссии. Сразу же увидела жужжащий улей озабоченных делами людей. Меня в прямом смысле подхватили – надо было делать отрядную газету. Это так захватило! Все завертелось, закружилось – дни понеслись. Свободного времени практически не было, разве что на сон. Все дни были расписаны: спорт, мозговой штурм, концерты собственными силами. Смотрела и сама во всем этом участвовала и удивлялась: откуда у нас, пенсионеров, столько энтузиазма?»

- Я слышала, что в лагере были студенты-волонтеры. Не случались ли конфликты, пусть не «отцы и дети», а «бабушки и внуки»?

Л.В.: «Что вы! Они закидывали нам свои идеи, а мы ломали головы, как их воплотить. Зато ребята с интересом и удивлением слушали, как мы жили в их возрасте. Они смотрели, как мы веселились, как дружно пели песни своей юности, и говорили, что молодежь сегодня так веселиться не может. В общем, конфликт бабушек и внуков не состоялся».

Е.Р.: «Соглашусь: какой там конфликт поколений! Мы учились чему-то у них, они у нас. К концу третьего дня стали почти родными».

- Ну вот, прошел лагерь, а что дальше?

Л.Б.: «Наши руководители на первом же сборе поставили на стол трехлитровую банку с наклейкой «Банк идей», куда предложили нам вносить свои идеи: что можно интересного и полезного делать после лагеря. В последний день в ходе мозгового штурма мы эти идеи обсуждали. Хочется уже многое реализовывать. Я, например, точно знаю, чем займусь: поговорю со своим ТСЖ, чтобы купить оборудование для декоративной стрижки деревьев. Буду облагораживать территорию. Надеюсь, что найдутся единомышленники и мы вместе этим займемся. Постараемся привлечь к этому ребятишек из детских домов».

Е.Р.: «Желаний, конечно, много, хоть я и понимаю, что годы берут свое. Но готова всем желающим помочь освоить квиллинг. Кстати, я в лагере провела такой мастер-класс. Могу научить вышивать лентами, шить забавных клоунов. Надеюсь, что эти мои умения пригодятся».



- Что ж, желаем воплощения всех ваших идей! Новых вам партнеров и единомышленников! А мы будем с радостью рассказывать об этом нашим читателям.





Ольга Шанцева







Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» (АНО ДВИСОР) уже пять лет, с момента своего основания, работает с людьми старшего поколения. За это время было реализовано несколько проектов, поддержанных краевым правительством, благотворительным фондом Е. и Г. Тимченко, а также Фондом президентских грантов.