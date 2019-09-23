Андрей Замковой стал Чемпионом мира по боксу

Российский боксер Андрей Замковой выиграл золото чемпионата мира в весовой категории до 69 кг. Как сообщает sportbox.ru,

32-летний россиянин одержал победу над британцем Пэтом Маккормаком раздельным решением судей. Схватка была остановлена во втором раунде из-за рассечения у британца.

Замковой принес сборной России первую золотую медаль чемпионата мира. Всего на турнире в активе сборной России одна золотая и одна бронзовая медаль.





Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын