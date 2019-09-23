Участок трассы Селихино – Николаевск-на-Амуре востановлен

Участок дороги Селихино – Николаевск-на-Амуре в районе поселка Циммермановка в Ульчском районе, который размыла река Мятая, полностью восстановлен. К вечеру субботы с помощью строительной техники дорожники отсыпали промоину грунтом. С воскресенья по дороге начали ездить автомобили.

- В основание дороги уложили трубу, через которую теперь будет протекать дождевой поток. В образовавшуюся промоину с помощью экскаватора насыпали 420 кубометров скальника. Поверхность разровняли грейдером, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, строители восстановили не основную дорогу, а объездной участок трассы. На главной дороге стоит мост, который полностью ушел под воду. Как только паводок ослабеет, движение возобновится и по главной дороге.

Как уточнили в комитете по гражданской защите, за время ремонта нарушений жизнеобеспечения в поселках, сообщение с которыми было ограничено, не произошло. Ситуация находится на контроле в администрации Ульчского района и правительства края.