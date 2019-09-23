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Участок трассы Селихино – Николаевск-на-Амуре востановлен
Участок дороги Селихино – Николаевск-на-Амуре в районе поселка Циммермановка в Ульчском районе, который размыла река Мятая, полностью восстановлен. К вечеру субботы с помощью строительной техники дорожники отсыпали промоину грунтом. С воскресенья по дороге начали ездить автомобили.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, строители восстановили не основную дорогу, а объездной участок трассы. На главной дороге стоит мост, который полностью ушел под воду. Как только паводок ослабеет, движение возобновится и по главной дороге.
Как уточнили в комитете по гражданской защите, за время ремонта нарушений жизнеобеспечения в поселках, сообщение с которыми было ограничено, не произошло. Ситуация находится на контроле в администрации Ульчского района и правительства края.
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