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Два "золота" взяла сборная России на Кубке миры по прыжкам на батуте
Национальная сборная России завоевала девять медалей, в том числе две золотые, на Кубке мира по прыжкам на батуте. Соревнования прошли 21 и 22 сентября в Хабаровске.
В одной из самых престижных Олимпийских дисциплин – индивидуальных прыжках – первое место заняла россиянка Анна Павлова. Серебро и бронза у спортсменок из Японии и Китая. Среди мужчин бронзовым призером стал наш соотечественник Никита Федоренко. Его обошли спортсмены из Китая и Болгарии.
По информации пресс-службы правительства региона, в синхронных прыжках на батуте гимнастам из российской сборной не удалось завоевать призовые места. Здесь лидировали США, Болгария, Япония, Новая Зеландия и Франция.
Прыжки на двойном минитрампе и акробатической дорожке оказались победными для нашей сборной. В первом соревновании золото завоевал россиянин Михаил Заломин, Александра Бонарцева взяла серебро, бронзу – Александр Одинцов. Во втором соревновании серебренная и бронзовая медали у Максима Рябикова и Максима Шлякина. В копилку сборной также принесли медали девушки - Виктория Даниленко и Елена Краснокутская, которые стали серебренными и бронзовыми призерами.
Напомним, что участие в соревнованиях, которые прошли в «Платинум Арене», приняли около 200 спортсменов из 31 страны мира.
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