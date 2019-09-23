Фура с пиротехникой загорелась на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре

В ночь на 22 сентября на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре загорелась фура. Прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили, что горит фура на всей площади. В ней горели товары, а также взрывалась пиротехника.

За десять минут открытое горение ликвидировали, полностью потушить пожар получилось к 6 утра хабаровского времени.

Площадь пожара составила 100 кв.м.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, огнем уничтожена часть фуры и кабины, погибших и пострадавших нет.