Годовая планка губернатора Хабаровского края

Не дожидаясь сегодняшнего дня, когда исполняется ровно год с момента избрания Сергея Фургала главой региона, и уж тем более - 28 сентября (даты его официального вступления в должность), многие краевые СМИ начали подводить итоги деятельности нового главы региона. Чем отличился, где намечается провал, сколько налогов не выплатили лесопромышленники или сколько дорог введено в эксплуатацию, сколько встреч с населением проведено и скольких обманутых дольщиков лишили надежды на получение жилья из-за отсутствия конструктивного взаимодействия краевых и городских чиновников – список можно продолжать достаточно долго.

Мы решили пойти несколько иным путем, и не ссылаясь на обещания - как предвыборные, так и звучавшие в течение года - обратились к статистической науке.

Итак, что же говорят сухие цифры, характеризующие состояние социально-экономической сферы Хабаровского края?

Люди

Начнем, что называется, с человека. Каждого конкретного жителя региона. Если брать в расчет среднемесячную номинальную начисленную заработную плату, то за год с июня 2018-го по июнь 2019-го она выросла на 3,5% и составила 51 288,9 руб. При этом такой показатель, как реальная начисленная заработная плата работников организаций, вырос на 1,4% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. В 2018 году рост в сравнении с 2017 годом был более активным – на 8,5%.

К слову, государственные гражданские служащие, которых на сегодняшний день в крае 2110 человек, получают в среднем 95 000 руб. в месяц. Затраты на выплату им денежного содержания во втором квартале нынешнего года составили 601,8 млн руб. (почти на 50 млн руб. больше, чем в первом квартале).

Величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла с 12 975 руб. (годом ранее) до 14 110 руб. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума при этом снизилась, таких людей на конец 2018 года было 159,4 тыс. – т.е. каждый восьмой житель края по-прежнему находится за чертой бедности.

Почти на полтысячи выросло число семей, которые получают субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С января по июнь 2019 года их было 16 509 (при 16 054 годом ранее). Объем платных услуг населению за год (по состоянию на июль) упал на 3%, что также может свидетельствовать о снижении платежеспособности.

Работа

Официально зарегистрированных безработных стало примерно на 9,5% больше - с 5 922 человек в июле 2018-го до 6 530 человек в июле нынешнего года. Из них пособие по безработице получают 4 342 человека (в прошлом году за тот же период - 4 360 человек). Число граждан, которые состоят на учете в государственных учреждениях службы занятости как нуждающиеся в трудоустройстве, еще больше - таких 7 626 человек (против 7 092 год назад). Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, за год, напротив, снизилась на 5,1%.

Если говорить о тех жителях региона, которые на сегодняшний день обеспечены работой, то по-прежнему не все из них своевременно получают зарплату. Просроченная задолженность по заработной плате на начало июля - 119,5 млн руб. Годом ранее она составляла 259,6 млн руб., однако в декабре 2018-го - только83,2 млн руб. Т.е. за полгода долги по заработной плате выросли на 30,5%.

Экономика

Перейдя от личностей к организациям, увидим, что кредиторская задолженность организаций на конец июня выросла по сравнению с предыдущим годом на 6,5% и составила в абсолютных цифрах 350,8 млрд руб. (в т.ч. просроченная - 28,2 млрд руб.)

По сведениям на июль 2019 года, выпуск сельскохозяйственной продукции остался почти на уровне прошлого года (99,3%). Однако производство птицы и скота на убой упало с 3,7 тыс. тонн во втором квартале 2018 года до 3.1 тыс. тонн спустя 12 месяцев. То же самое - с производством яиц (с 78,6 млн штук до 74 млн штук).

Внешнеторговый оборот предприятий Хабаровского края по данным за первый квартал 2019-го за год упал с 515,1 млн долларов США до 465,7 млн долларов США. Экспорт за тот же период снизился на 46 млн долларов США.

Сальдированный финансовый результат по видам хозяйственной деятельности (разность между поступлениями и расходами за определенный промежуток времени) вырос лишь у предприятий, занятых добычей полезных ископаемых (с 2,7 млрд руб. в первом квартале 2018 года до 19,1 млрд руб. в первом квартале 2019 года).

Аналогичный показатель в обрабатывающих производствах снизился за год с 4 млрд руб. до 3,4 млрд руб.; на предприятиях, обеспечивающих электроэнергией, газом и паром, - с 1,4 млрд руб. до 181 млн руб.; в строительстве - с отрицательного сальдо в 449 млн руб. до 1 млрд руб. с «минусом».

Все приведенные цифры взяты из оперативных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю. О том, каким образом они коррелируют с деятельностью высшего должностного лица региона, предлагаем нашим читателям решить самостоятельно.





Евгений Мезенцев