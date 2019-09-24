На Хехцире будут готовить юных спортсменов краевого олимпийского резерва

С рабочим визитом в Хабаровский край прибыл Дмитрий Свищев – депутат Госдумы России, президент Федерации керлинга России, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Поводом для визита стало обсуждение нескольких вопросов: развитие горнолыжного комплекса на Хехцире (база «Спартак»), а также открытие в Хабаровске отделения детско-юношеской школы по керлингу.

Как отметил политик, Хабаровский край обладает большими перспективами, чтобы стать дальневосточным центром развития этого олимпийского вида спорта. Тренировочная база для этого уже есть – занятия будут проходить в «Платинум Арене».

Также, как глава комиссии по вопросам развития государственно-частного партнёрства, Дмитрий Свищев отметил и перспективы по развитию горнолыжного комплекса под Хабаровском. Он подчеркнул, что проект имеет большие перспективы с учетом популярности таких курортов как у жителей России, Дальнего Востока, так и у туристов из стран АТР.

- Потенциал Хабаровского края в развитии зимних видов спорта колоссальный. Круглогодичная форма работы популярна на сочинском курорте «Роза Хутор». Это позволяет бизнесу быстрее выйти на самоокупаемость. Наша задача – создать условия для привлечения частных инвестиций. Речь идет о налоговых преференциях, решении земельных вопросов, строительстве дорог и подведении необходимых коммуникации: электричество и водоснабжение. Это государственный вопрос, который мы будем решать совместно с краевыми властями, - сказал Дмитрий Свищев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, выгодное географическое положение, удобная логистика позволяет в Хабаровск привлекать туристов не только из Азии, но и соседних регионов. При этом, перепады высот на склоне Большой Хехцир дают возможность проводить соревнования любого уровня, в том числе чемпионаты мира по горным и беговым лыжам, сноубордингу. Кроме того, на Хехцире планируется организовать подготовку юных спортсменов краевого олимпийского резерва.

По словам Дмитрия Свищева, интерес частных инвесторов к таким проектам высокий. Это связано с хорошей рентабельностью такого бизнеса. Летом на Хехцире можно организовать катание на велосипедах, роликах, а также занятия другими видами спорта.

Сегодня краевым властям предстоит решить ряд вопросов, в том числе с отведением земли. Речь идет о несоответствии действующих трасс комплекса «Спартак» спортивным нормативам. Их необходимо расширять с учетом изменения статуса земельного участка, который сегодня относится к категории «лесов». После доработки проект имеет хорошие шансы на получение федерального финансирования.





Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru