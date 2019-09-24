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В поселке Маго Николаевского района вода ушла из жилых домов
Еще в конце прошлой недели в этом поселении был подтоплен 41 дом и почти столько же приусадебных участков. Сейчас в зоне подтопления остались только дворы. Cитуация там постепенно стабилизируется, что вселяет надежду на то, что паводок пройдет в районе с минимальными отметками.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, еще две недели назад в районе власти стали активно готовиться к паводку. В городской черте после ЧС 2013 года остались три дамбы, которые нарастили до прогнозируемых отметок. В рабочее состояние также привели насосы для откачки воды и другую технику. Сейчас в Николаевском районе подтоплено 3 жилых дома в селах Красное и Тнейвах, в Маго - 73 приусадебных участка.
А в Комсомольске-на-Амуре, где пик паводка уже миновал, но вода по-прежнему стоит в домах и на улицах, постепенно переходят к следующему этапу ликвидации последствий ЧС. В городе готовится массовая дезинфекция и дератизация. С 25 сентября в город прибудет подразделение войск химзащиты в составе около 50 человек с 16 единицами техники. Они будут обрабатывать территории, попавшие в зону подтопления. В первую очередь химзащитники займутся школами, детскими садами, соцучреждениями, затем обработают дворы, подвалы и частный сектор.
Для активизации работы по подсчету ущерба и оказанию помощи с этой недели в Комсомольске-на-Амуре запущена горячая линия. По всем вопросам горожанам рекомендуется звонить по номеру: (4217) 52-26-15.
В настоящее время уровень Амура у Хабаровска составляет 504 см (-11 см за сутки), у Комсомольска-на-Амуре – 754 см (-6 см за сутки), у Николаевска-на-Амуре – 254 см (+4 см за сутки). В зоне подтопления остаются 85 населенных пунктов в 8 районах, в которых подтоплено 457 жилых домов, 1519 приусадебных и 2200 дачных участков.
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