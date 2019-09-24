В поселке Маго Николаевского района вода ушла из жилых домов

Еще в конце прошлой недели в этом поселении был подтоплен 41 дом и почти столько же приусадебных участков. Сейчас в зоне подтопления остались только дворы. Cитуация там постепенно стабилизируется, что вселяет надежду на то, что паводок пройдет в районе с минимальными отметками.

- Пока мы сохраняем старый прогноз для Николаевского района, при котором уровень Амура поднимется до 270-330 см. Но, с большой вероятностью, гребень пройдет по нижней границе, то есть будет 270 см. Обстановка могла бы быть еще более благополучной, но уже с завтрашнего дня в Ульчском районе пройдут дожди. Вода от них также направится в сторону Николаевска-на-Амуре, - рассказали в Хабаровском гидрометцентре.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, еще две недели назад в районе власти стали активно готовиться к паводку. В городской черте после ЧС 2013 года остались три дамбы, которые нарастили до прогнозируемых отметок. В рабочее состояние также привели насосы для откачки воды и другую технику. Сейчас в Николаевском районе подтоплено 3 жилых дома в селах Красное и Тнейвах, в Маго - 73 приусадебных участка.

А в Комсомольске-на-Амуре, где пик паводка уже миновал, но вода по-прежнему стоит в домах и на улицах, постепенно переходят к следующему этапу ликвидации последствий ЧС. В городе готовится массовая дезинфекция и дератизация. С 25 сентября в город прибудет подразделение войск химзащиты в составе около 50 человек с 16 единицами техники. Они будут обрабатывать территории, попавшие в зону подтопления. В первую очередь химзащитники займутся школами, детскими садами, соцучреждениями, затем обработают дворы, подвалы и частный сектор.

- Важной задачей сейчас также является выплата компенсаций. Для этого мы начали составлять списки всех пострадавших. Этим занимаются специальные оценочные комиссии. Нужно очень оперативно провести осмотр жилья и поврежденного имущества. Пока в предварительном перечне у нас числятся свыше 10 тысяч человек, которым предстоит выплатить более 167 млн рублей, - уточнили в мэрии.

Для активизации работы по подсчету ущерба и оказанию помощи с этой недели в Комсомольске-на-Амуре запущена горячая линия. По всем вопросам горожанам рекомендуется звонить по номеру: (4217) 52-26-15.

В настоящее время уровень Амура у Хабаровска составляет 504 см (-11 см за сутки), у Комсомольска-на-Амуре – 754 см (-6 см за сутки), у Николаевска-на-Амуре – 254 см (+4 см за сутки). В зоне подтопления остаются 85 населенных пунктов в 8 районах, в которых подтоплено 457 жилых домов, 1519 приусадебных и 2200 дачных участков.