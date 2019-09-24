В Хабаровском крае хотят дополнительно поддержать пострадавшие от затопления хозяйства

Вопрос о выплатах сельскохозяйственным организациям и фермерам, которые частично потеряли урожай из-за паводка, обсудили в правительстве края. Совещание с министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона провел заместитель директора Россельхозцентра Дмитрий Говоров. Сейчас экспертная комиссия федерального ведомства помогает с оформлением документов для выплат компенсаций из федерального бюджета.

- Сформированный в августе первый пакет документов представлен для расчета компенсаций. Минсельхоз России уже документально подтвердил ущерб на сумму более 94 млн рублей. Сложная паводковая ситуация в крае сохраняется: из-за сильного переувлажнения почв и высокого уровня воды в реках площадь пострадавших сельхозугодий увеличивается. В министерство от администраций районов продолжают поступать документы, подтверждающие гибель сельхозкультур, - отметил министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин.

По его словам, всего в регионе от «большой воды» пострадало более 24 тысяч гектаров угодий. Это пашни, сенокосы и пастбища в Бикинском, Вяземском, Амурском, Ульчском, имени Лазо, Хабаровском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре и прилегающих территориях. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на сегодняшний день общая сумма заявленного ущерба сельскохозяйственных предприятий и фермеров составила 178 миллионов рублей.

В министерстве подготовили предложения по дополнительной поддержке различных категорий пострадавших хозяйств. Помощь потребуется и предприятиям в птицеводстве и свиноводстве.

Предлагается ввести нулевой тариф на завоз кормов по железной дороге, которые аграрии закупают в других регионах страны. С учетом потери части урожая, объемы закупок будут увеличены. Соответствующее письмо в адрес Минсельхоза РФ о предоставлении субсидии АО «РЖД» краевые власти уже направили.

Кроме того, на краевом уровне уже достигнута договоренность с Россельхозбанком и Сбербанком об отсрочке платежей для пострадавших сельхозорганизаций и фермеров. На уровне Минсельхоза РФ по предложению краевых властей решается вопрос о сохранении льготной процентной ставки. Из 39 пострадавших, по которым уже документально подтвержден ущерб, 13 хозяйств имеют действующие кредитные договоры, в том числе 12 хозяйств кредитуются на льготных условиях – под 2-5% годовых.